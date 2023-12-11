مانشستر يونايتد وسان جيرمان يواجهان خطر الإقصاء من دوري الأبطال

البلاد- جدة
يواجه مانشستر يونايتد الانكليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي خطر الإقصاء من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم عندما يخوضان الجولة السادسة والأخيرة المقررة الثلثاء والأربعاء أمام بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين توالياً.
يدخل مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان الجولة الأخيرة في منافسة ثلاثية على البطاقة الثانية في مجموعتيهما، وإذا كان مصير النادي الباريسي، وصيف بطل نسخة 2020، بين يديه كون الفوز يمنحه بطاقة العبور الى ثمن النهائي، فإن “الشياطين الحمر” المتوجين باللقب ثلاث مرات يحتاجون إلى معجزة لأن الانتصار على ملعب “مسرح الأحلام” قد لا يكون كافياً بالنسبة لهم.
يلعب مانشستر يونايتد، صاحب المركز الاخير في المجموعة الأولى، مع غريمه بايرن ميونيخ متصدرها وصاحب بطاقتها الاولى الثلثاء، فيما يحل باريس سان جيرمان، ثاني مجموعة “الموت” السادسة، ضيفا على بوروسيا دوتموند متصدرها وصاحب بطاقتها الاولى أيضا.
يملك الفريق الانكليزي أربع نقاط بفارق نقطة واحدة خلف منافسيه على البطاقة الثانية كوبنهاغن الدنماركي وغلطة سراي التركي اللذين يلتقيان في قمّة نارية في العاصمة الدنماركية.
وسيكون يونايتد، صاحب افضل خط هجوم في المجموعة برصيد 12 هدفا مقابل أسوأ خط دفاع (استقبلت شباكه 14 هدفا)، مطالبا بالفوز شرط تعثر كوبنهاغن وغلطة سراي لضمان المركز الثاني وتأهله الى ثمن النهائي، في حين أن فوز أحد الأخيرين سيمنحه المركز الثالث واستكمال مشواره القاري في مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.
في المقابل، سيكون فوز سان جيرمان، صاحب سبع نقاط، على دورتموند بطاقة عبوره الى ثمن النهائي بغض النظر عن نتيجة مباراة نيوكاسل و#ميلان (5 نقاط لكل منهما).
وتأهل 12 نادياً حتى الآن هي بايرن ميونيخ (المجموعة الاولى) وأرسنال الانكليزي وأيندهوفن الهولندي (الثانية) و#ريال مدريد الاسباني (الثالثة) وريال سوسييداد الاسباني و#إنتر الإيطالي (الرابعة) وأتلتيكو مدريد الاسباني ولاتسيو الايطالي (الخامسة) وبوروسيا دورتموند (السادسة) و#مانشستر سيتي الانكليزي ولايبزيغ الالماني (السابعة) و#برشلونة الاسباني (الثامنة).
وتبقى أربع بطاقات هي فضلا عن المنافسة الثلاثية على تذكرتي المجموعتين الاولى والسادسة، بطاقتا المجموعتين الثالثة والثامنة.
وتتجه الانظار الى ملعب سان سيرو في ميلانو حيث يلتقي إنتر وصيف بطل النسخة الاخيرة مع ضيفه ريال سوسييداد في قمة حسم صدارة المجموعة الرابعة.
ويحتاج برشلونة الى التعادل أمام مضيفه أنتويرب البلجيكي لضمان صدارة المجموعة الثامنة.
وفي ما يأتي مباريات الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات (بتوقيت غرينيتش):
– الثلاثاء:
المجموعة الأولى:
(20:00) اف سي كوبنهاغن (الدنمارك) – غلطة سراي (تركيا)
مانشستر يونايتد (إنكلترا) – بايرن ميونيخ (ألمانيا)
المجموعة الثالثة:
أونيون برلين (ألمانيا) – ريال مدريد (إسبانيا)
نابولي (إيطاليا) – براغا (البرتغال)
المجموعة الثانية:
(17:45) أيندهوفن (هولندا) – أرسنال (إنكلترا)
لنس (فرنسا) – إشبيلية (إسبانيا)
المجموعة الرابعة:
(20:00) سالزبورغ (النمسا) – بنفيكا (البرتغال)
إنتر (إيطاليا) – ريال سوسييداد (إسبانيا).
– الأربعاء:
المجموعة الثامنة:
(20:00) أنتويرب (بلجيكا) – برشلونة (إسبانيا)
بورتو (البرتغال) – شاختار دانييتسك (اوكرانيا)
المجموعة الخامسة:
أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – لاتسيو (إيطاليا)
سلتيك (اسكتلندا) – فينورد (هولندا)
المجموعة السابعة:
(17:45) النجم الأحمر بلغراد (صربيا) – مانشستر سيتي (إنكلترا)
لايبزيغ (ألمانيا) – يونغ بويز (سويسرا)
المجموعة السادسة:
(20:00) بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – باريس سان جيرمان (فرنسا)
نيوكاسل يونايتد (إنكلترا) – ميلان (إيطاليا).