مؤتمر جدة يناقش التغير المناخي

البلاد – جدة

ينظم المركز الإقليمي للتغير المناخي، مؤتمره العلمي الأول تحت عنوان “التغير المناخي وتأثيراته والتوقعات المستقبلية”، الذي يقام خلال الفترة من 16 – 17 ديسمبر الجاري بجدة، بمشاركة خبراء وباحثين ومختصين في مجالات الطقس والمناخ والتوقعات والتغيرات المرتبطة بهما.

ويعرض المشاركون من خلال المؤتمر، الذي سيكون حول “تعزيز التعليم والتدريب وتطوير المهارات والخبرات لدى جيل المستقبل من علماء المناخ في المملكة”، نتاجهم العلمي من أبحاث وأوراق علمية محكمة من اللجنة العلمية للمؤتمر.

ويهدف المؤتمر إلى المساهمة في تطوير حقل البحث العلمي في مجالات علوم المناخ والتغير المناخي؛ من خلال تحقيق الاستفادة من الطاقات الشابة وتشجيع المخرجات العلمية المقدمة في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين العلماء والباحثين والمهتمين بموضوعات المؤتمر، بما يتماشى مع خطط وأهداف التنمية المستدامة لرؤية المملكة 2030.

ويعد مؤتمر التغير المناخي منصة لتبادل المعرفة والتقدم في مجال العلوم والتطبيقات الجوية والمناخية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويتيح للجيل القادم من العلماء والطلاب فرصة التعرف على أحدث الأبحاث، والتطورات في مجال التغير المناخي.