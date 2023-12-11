الرياضة للمرة الثانية.. جدة يونايتد يتوج بـ” سلة سيدات” الألعاب السعودية

البلاد- جدة

حقق فريق جدة يونايتد الركز الأول والميداليات الذهبية لبطولة كرة السلة للسيدات في دورة الألعاب السعودية للسنة الثانية على التوالي؛ ليحافظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي. وقد شاركت 8 أندية في البطولة، هي” الاتحاد، والأهلى، والهلال، والنصر، والقادسية، والنورس، والعاصمة”.

وقد حل في المركز الثاني فريق سيدات العاصمة، فيما جاء فريق الاتحاد بالمركز الثالث. وقد جمعت المباراة النهائية بين فريق جدة يونايتد، وفريق العاصمة. وقد انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 57/57. وفي الوقت الإضافي حسمت سيدات جدة يونايتد المباراة لصالحهن 61/67 . وسجلت اللاعبة أميرة البكري، أصغر لاعبة- 17 عامًا، 23 نقطة.

وتعتبر جامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT الشريك التعليمي لنادي جدة يونايتد، والراعي الطبي” عيادتي، والطيران المعتمد طيران أديل.

وتعتبر دورة الالعاب السعودية أكبر حدث رياضي بتنظيم من اللجنة الأولمبية السعودية. وقد كرم رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة د غسان طاشقندي لاعبات الفريق، وهن:

١- أميرة البكري 🥇

٢-بسمة المرزوقي 🥇

٣-جود قزاز 🥇

٤-دانيالا فياض 🥇

٥- ديما فطاني🥇

٦-ريمان الأحمدي 🥇

٧- غيداء العايدي 🥇

٨-نورة الخيال 🥇

٩- نورة النويصر 🥇