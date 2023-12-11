طريقة عمل سابليه الزنجبيل بمربي التوت

وصفة بسكويت الزنجبيل مع حشو مربي التوت عكس البسكويت التقليدي

المقادير اللازمة

600 جرام دقيق

500 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة

250 جرام سكر بودرة ناعم

بشر قطعة زنجبيل متوسطة حوالي 2 بوصة او ممكن استخدام ملعقة صغيرة زنجبيل مجفف

ملعقة صغيرة فانيليا

2 حبة بيض

مربي توت

طريقة العمل

يخفق السكر والزبدة معاً حتي نحصل علي عجينة كريمية فاتحة اللون وناعمة

يضاف لها البيض واحدة تلو الأخري والفانيليا وبودرة او بشر الزنجبيل ونخفق

يضاف الدقيق ونقلب باليد دون الافراط في العجن

تشكل العجينة بعد ان تفرد بواسطة قطاعات بأشكال مختلفة مع مراعاة عمل حبات بسكويت دون تجويف المنتصف

تخبز حبات السابيله في الفرن علي حرارة متوسطة مدة 12 دقيقة او حتي تصبح ذهبية فاتح من الاسفل

يخرج ويترك ليبرد تماماً

نقوم بحشو قطعة من السابليه الكامل بالمربي

ثم تغطي بقطعة من البسكويت المجوف من المنتصف

ويقدم