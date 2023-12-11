طريقة عمل بافلوفا الشوكولاتة

لا يوجد حلي أفضل من حلي البافلوفا الهش والغني بنكهة الشوكولاتة
المقادير اللازمة
6 بياض بيض كبير
300 جرام سكر ناعم
3 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو المنخول
1 ملعقة صغيرة من الخل البلسمي
50 جرام شوكولاتة داكنة مفرومة فرماً ناعماً
كريمة وتوت للوجه او بحسب الرغبة
طريقة العمل
سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية / 160 درجة مئوية أو 4/350 درجة فهرنهايت
غلفي صينية خبز بورق زبدة
اخفقي بياض البيض حتى يتماسك
ثم أضيفي السكر ملعقة تلو الأخرى حتى يصبح المارنيج قاسي ولامع
نرش الكاكاو والخل والشوكولاتة المقطعة
ثم قومي بطي كل شيء برفق حتى يمتزج الكاكاو تمامًا
قومي بوضعه على صينية خبز في دائرة مع تسوية الجوانب والأعلى
ضعيها في الفرن
ثم قومي بخفض درجة الحرارة على الفور إلى 150 درجة مئوية / 130 درجة أو 2/300 درجة فهرنهايت
اطهيها لمدة ساعة إلى ساعة وربع تقريبًا
أطفئ الفرن وافتحي الباب قليلاً
اتركيه يبرد تماماً
عندما تصبحين جاهزة للتقديم اقلبيها على طبق كبير مسطح القاع
ضعي الكريمة ثم ضعي فوقها التوت