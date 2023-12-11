طريقة عمل بافلوفا الشوكولاتة

لا يوجد حلي أفضل من حلي البافلوفا الهش والغني بنكهة الشوكولاتة

المقادير اللازمة

6 بياض بيض كبير

300 جرام سكر ناعم

3 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو المنخول

1 ملعقة صغيرة من الخل البلسمي

50 جرام شوكولاتة داكنة مفرومة فرماً ناعماً

كريمة وتوت للوجه او بحسب الرغبة

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية / 160 درجة مئوية أو 4/350 درجة فهرنهايت

غلفي صينية خبز بورق زبدة

اخفقي بياض البيض حتى يتماسك

ثم أضيفي السكر ملعقة تلو الأخرى حتى يصبح المارنيج قاسي ولامع

نرش الكاكاو والخل والشوكولاتة المقطعة

ثم قومي بطي كل شيء برفق حتى يمتزج الكاكاو تمامًا

قومي بوضعه على صينية خبز في دائرة مع تسوية الجوانب والأعلى

ضعيها في الفرن

ثم قومي بخفض درجة الحرارة على الفور إلى 150 درجة مئوية / 130 درجة أو 2/300 درجة فهرنهايت

اطهيها لمدة ساعة إلى ساعة وربع تقريبًا

أطفئ الفرن وافتحي الباب قليلاً

اتركيه يبرد تماماً

عندما تصبحين جاهزة للتقديم اقلبيها على طبق كبير مسطح القاع

ضعي الكريمة ثم ضعي فوقها التوت