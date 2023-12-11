زلاتان إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان !

كشفت مؤسسة ريد بيرد (Redbird) الامريكية المالكة لنادي ميلان الإيطالي اليوم الاثنين، عن عودة السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش إلى النادي في الهيكل الإداري.

إبراهيموفيتش كان قد أعلن اعتزاله بقميص ميلان في يوليو 2023 الماضي، بعد أن خاض مسيرة زاخرة لعب خلالها لبرشلونة وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد وسان جيرمان.

وقال بيان رسمي من ريد بيرد: إن إبراهيموفيتش عاد إلى ميلان في منصب إداري جديد، بصفته شريك مع الشركة في إيجاد الفرص الاستثمارية والإعلامية والتسويقية.

بيان ريد بيرد أوضح أن إبراهيموفيتش سيعمل في دور مستشار استثماري مقرّب من رئيس النادي، وسيهدف لتعزيز العلامة التجارية وتنشيط المشاريع الاستراتيجية.

سجّل إبراهيموفيتش 93 هدفًا بقميص ميلان من 163 مباراة في كل البطولات، وساعده لحصد لقب الدوري الإيطالي في موسمي (2010-2011) و(2021-2022).