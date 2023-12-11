تمكين الشباب في سوق العمل.. محافظ جدة يكرم ” صناعيو المستقبل”

البلاد – جدة

رعى الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، أمس، الحفل الختامي لجائزة مبادرة “صناعيو المستقبل” في دورتها الأولى، بحضور رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، ورئيس مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة الدكتور غسان السليمان، والمدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي, ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة محمد يوسف ناغي، وذلك بمقر الغرفة التجارية بجدة.

وبدأ الحفل بكلمة ألقاها المشرف العام على المبادرة الدكتور مهند الشيخ، أشاد فيها بالدور الكبير لسمو محافظ جدة على اهتمامه ببرامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، والتي يأتي من ضمنها جائزة “صناعيو المستقبل”، والاحتفاء بتكريم الطلاب والطالبات الفائزين، مؤكداً على أهمية تلك البرامج التي يحرص مؤسسوها على أن تكون هادفة ونوعية، وتمثل إستراتيجيات وطنية معززة للقدرات البشرية الوطنية محليًا وعالميًا، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي مُمكنة لشباب وشابات الوطن، لتنطلق بهم بخطى واثقة إلى سوق العمل.



عقب ذلك، شاهد سموّه والحضور عرضًا مرئيًا للمبادرة، تحدث فيه الطلاب والطالبات المشاركون عن تجربتهم أثناء زيارتهم الميدانية للمصانع، وما قدمته لهم من إثراء ومعرفة واطلاع بالمجال الصناعي.

كما دشّن سمو محافظ جدة النسخة الثانية من المبادرة، وتوقيع الاتفاقيات بين الأطراف المشاركة.

وفي ختام الحفل، توّج الأمير سعود بن جلوي الطلاب والطالبات الفائزين في مسارات الجائزة المختلفة (المبدع، والمكتشف، والسفير) والبالغ عددهم 15 طالبًا وطالبة.