انطلاق الملتقى الأول للجمعيات..تحقيق حياة أفضل لذوي التوحد

البلاد – الرياض

بحضور أكثر من 30 جمعية متخصصة بالتوحد في المملكة، ومجلس الجمعيات الأهلية، أطلقت اللجنة التنسيقية لجمعيات التوحد أمس، الملتقى الأول لجمعيات التوحد 2023م، للتعريف باللجنة التنسيقية، وتطوير الخدمات المقدمة لذوي التوحــد، وتبادل الخبرات وتمكين الجمعيات من مواكبة التطورات التقنية وتعزيز التحول الرقمي في هذا المجال.

وقد تضمن الملتقى عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل المصاحبة بتواجــد أكثر من 12 متحدثًا من رؤساء جمعيات ومختصين ومستشارين في مجالات مختلفة؛ كالتوحد والتقنية والاستدامة المالية، كما ضم أركانًا تعريفية للجمعيات، وركنًا استشاريًا للجمعيات الأهلية.

وأوضح الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان الرئيس الفخري للجنة التنسيقية لجمعيات التوحد، أن الجمعية تسعي لتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتقديم خدمات عالية المستوى؛ تحقيقاً لرؤية 2030 التي تنتهجها المملكة فيما يخص القطاع التنموي.

من جهة أخرى، وقعت اللجنة التنسيقية لجمعيات التوحد مـذكرات تفاهم واتفاقيات مع عدد من القطاع غير الربحي والقطاع الخاص لتقديم الدعم المتخصص لمستفيدي التوحد حول المملكة، وتطوير الكوادر العامة وتمكين القيادات، وكذلك تحقيق التحول الرقمي.

وأشارت رئيس اللجنة التنسيقية لجمعيات التوحد أريج المعلم، إلى أن اللجنة ستقوم بإحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات المقدمة عبر عدة مشاريع ومبادرات؛ لتمكين الجمعيات الأهلية وحشد الجهود لتأمين جودة حياة أفضل للآلاف من ذوي التوحد وأسرهم.