الرياضة

الهلال يقسو على التعاون بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time29 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      11 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تأهل فريق الهلال إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على ضيفه التعاون بثلاثية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.

 

سجل أهداف الهلال ميشايل ديلغادو في الدقيقة 45+3، وميترفيتش في الدقيقة 51، ومالكوم في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

يذكر أن فريق الخليج قد تأهل لنصف النهائي أيضًا، بعد تجاوزه لفريق أبها 1/2 في وقت سابق اليوم.

 

 

 

 

 

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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