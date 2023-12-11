الهلال يقسو على التعاون بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

محمود العوضي- جدة
تأهل فريق الهلال إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على ضيفه التعاون بثلاثية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.
سجل أهداف الهلال ميشايل ديلغادو في الدقيقة 45+3، وميترفيتش في الدقيقة 51، ومالكوم في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.
يذكر أن فريق الخليج قد تأهل لنصف النهائي أيضًا، بعد تجاوزه لفريق أبها 1/2 في وقت سابق اليوم.
🎥 الهدف الأول لـ @Alhilal_FC ⚽️
⏰ '45+2 ميشايل #الهلال_التعاون 1 – 0 #أغلى_الكؤوس 🏆
pic.twitter.com/uBZBcJpTPa
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) December 11, 2023
🎥 الهدف الثاني لـ @Alhilal_FC ⚽️
⏰ '50 ميتروفيتش#الهلال_التعاون 2 – 0 #أغلى_الكؤوس 🏆pic.twitter.com/gVI4vaHgvW
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) December 11, 2023
🎥 الهدف الثالث لـ @Alhilal_FC ⚽️
⏰ '84 مالكوم #الهلال_التعاون 3 – 0 #أغلى_الكؤوس 🏆
pic.twitter.com/MgqiSZo2kq
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) December 11, 2023