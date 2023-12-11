النصر يدك شباك الشباب بخماسية ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

محمود العوضي- جدة
تصوير- مشاري البجيدي
تأهل فريق النصر إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما دك شباك فريق الشباب بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب الشباب بالرياض، في قمة مباريات ربع نهائي البطولة.
سجل خماسية النصر كل من سيكو فوفونا وساديو ماني وعبد الرحمن غريب وكريستيانو رونالدو ومحمد مران في الدقائق 17 و28 و45 4 و74،9، و90+6، فيما سجل هدفي الشباب كارلوس جونيور، وهتان باهبري في الدقيقتين 24 و90 من عمر المباراة.
🎥 الهدف الأول لـ @AlNassrFC ⚽️
⏰ '16 فوفانا#الشباب_النصر 0 – 1 #أغلى_الكؤوس 🏆
pic.twitter.com/RiWxLSkNfh
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) December 11, 2023
🎥 الهدف الأول لـ @AlShababSaudiFC ⚽️
⏰ '23 كارلوس جونيور #الشباب_النصر 1 – 1 #أغلى_الكؤوس 🏆
pic.twitter.com/lvjy0AHjaC
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) December 11, 2023
🎥 الهدف الثاني لـ @AlNassrFC ⚽️
⏰ '27 ساديو ماني#الشباب_النصر 1 – 2#أغلى_الكؤوس 🏆
pic.twitter.com/n5htigpp4n
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) December 11, 2023
🎥 الهدف الثالث لـ @AlNassrFC ⚽️
⏰ '45+3 عبدالرحمن غريب#الشباب_النصر 1 – 3#أغلى_الكؤوس 🏆
pic.twitter.com/rLKzpAKJOO
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) December 11, 2023
🎥 الهدف الرابع لـ @AlNassrFC ⚽️
⏰ '74 رونالدو#الشباب_النصر 1 – 4#أغلى_الكؤوس 🏆
pic.twitter.com/tnW9xUuLjn
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) December 11, 2023
هدددددف!⚽
الخامس للنصر من محمد مران ⚽🔥
الشباب 2 × 5 النصر#أغلى_الكؤوس #الشباب_النصر | #SSC pic.twitter.com/jdNdnCa1Iq
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 11, 2023