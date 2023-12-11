الرياضة

النصر يدك شباك الشباب بخماسية ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time29 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      11 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- مشاري البجيدي

تأهل فريق النصر إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما دك شباك فريق الشباب بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب الشباب بالرياض، في قمة مباريات ربع نهائي البطولة.

سجل خماسية النصر كل من سيكو فوفونا وساديو ماني وعبد الرحمن غريب وكريستيانو رونالدو ومحمد مران في الدقائق 17 و28 و45 4 و74،9، و90+6، فيما سجل هدفي الشباب كارلوس جونيور، وهتان باهبري في الدقيقتين 24 و90 من عمر المباراة.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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