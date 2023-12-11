المملكة تستضيف منافسات بطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023

وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في تصريح صحفي: “نسعد باستضافة بطولة كأس العالم للأندية لأول مرة على أرض المملكة، والتي تعد انعكاسًا للنقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها وطننا العظيم -ولله الحمد-، بدعم واهتمام كبيرين من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، الأمر الذي جعل المملكة وجهة عالمية مفضلة للرياضيين، وأرضًا لتنظيم أكبر المحافل في مختلف الألعاب”. وأضاف سموه: “نرحب بجميع الفرق المشاركة والجماهير الرياضية التي ستتواجد من مختلف أنحاء العالم، ونؤكد التزامنا الكبير بتقديم تجربة استثنائية مميزة لعشاق كرة القدم، كما اعتادوا على ذلك في مختلف المناسبات التي استضافتها المملكة، وأكدت وصولها إلى مراتب عالمية من الريادة الرياضية”. من جانبه، قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل في حديثه: “بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، نسعد جميعًا باحتضان المملكة للنسخة العشرين من بطولة كأس العالم للأندية، وكلنا ثقة بأن يضع هذا الحدث الكروي المنتظر، بصمة عالقة في أذهان كل الجماهير الرياضية التي ستحضر منافساتها القوية والمثيرة في مدرجات الملاعب، أو من سيتابعها خلف الشاشات من مختلف أنحاء العالم”. ويسبق انطلاق البطولة يوم غدٍ الثلاثاء، حفل افتتاح كبير على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بحصور مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعددٍ كبير من الشخصيات القيادية في الاتحادات القارية، وغيرهم من وسائل الإعلام المحلية والدولية، على أن يقص فريقا الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، شريط المنافسات باللقاء الافتتاحي على أرض ملعب “الجوهرة”. الجدير ذكره أن البطولة التي ستقام على أرض المملكة العربية السعودية وتحديدًا في جدة، ستشهد تواجد سبعة أندية؛ هي: الاتحاد السعودي “مستضيف البطولة”، ومانشستر سيتي الإنجليزي، والأهلي المصري، وأوراوا الياباني، وفلومنينسي البرازيلي، بالإضافة إلى كلوب ليون المكسيكي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.