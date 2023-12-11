الخليج يعبر أبها لنصف نهائي “كأس الملك”

محمود العوضي- جدة
حجز فريق الخليج مقعدًا في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عقب فوز على أبها مساء اليوم، بهدفين للا شيء، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة؛ ليصبح أول المتأهلين لنصف النهائي.
سجل فابيو مارتينيز هدف التقدم لنادي الخليج عند الدقيقة 30 قبل أن يعدل كارل إيكامبي النتيجة عند الدقيقة 61.
ونجح خالد ناري في تسجيل هدف الفوز لصالح الخليج في الدقيقة 83 من المباراة.
🎥 الهدف الأول لـ @Khaleejclub ⚽️
⏰ '29 فابيو مارتينز #أبها_الخليج 0 – 1 #أغلى_الكؤوس 🏆
pic.twitter.com/jvcCfVDkJo
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) December 11, 2023
🎥 الهدف الأول لـ @abhaFC ⚽️
⏰ '61 إيكامبي#أبها_الخليج 1 – 1 #أغلى_الكؤوس 🏆
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) December 11, 2023
🎥 الهدف الثاني لـ @Khaleejclub ⚽️
⏰ '82 خالد ناري#أبها_الخليج 1 – 2 #أغلى_الكؤوس 🏆
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) December 11, 2023