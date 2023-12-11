الرياضة

الخليج يعبر أبها لنصف نهائي “كأس الملك”

صحيفة البلادaccess_time29 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      11 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حجز فريق الخليج مقعدًا في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عقب فوز على أبها مساء اليوم، بهدفين للا شيء، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة؛ ليصبح أول المتأهلين لنصف النهائي.

سجل فابيو مارتينيز هدف التقدم لنادي الخليج عند الدقيقة 30 قبل أن يعدل كارل إيكامبي النتيجة عند الدقيقة 61.

ونجح خالد ناري في تسجيل هدف الفوز لصالح الخليج في الدقيقة 83 من المباراة.

 

 

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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