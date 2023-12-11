الإسباني” كورتيس” يقود أخضر السيدات حتى 2027

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين، عن تعاقده مع الإسباني لويس كورتيس لقيادة المنتخب الوطني الأول للسيدات حتى 2027.
ويمتلك لويس كورتيس سجلًا تدريبًا حافلًا بالإنجازات، حيث كانت آخر محطاته التدريبية مع المنتخب الأوكراني الأول للسيدات، كما قاد قبل ذلك فريق برشلونة للسيدات لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا نسخة 2020/2021، وتمكن أيضًا من تحقيق لقب كأس ملكة إسبانيا في نفس الموسم.
وقاد الإسباني كورتيس فريق برشلونة في موسم 2019/2020 لتحقيق كافة البطولات المحلية وهي الدوري الإسباني للسيدات، وكأس ملكة إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، وكأس كاتالونيا، وسيقود الإسباني أخضر السيدات بداية من معسكر شهر يناير المقبل.
وحصد المدرب الإسباني، العديد من الجوائز على مدار سنواته التدريبية، أبرزها جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل مدرب عام 2021، كما تم ترشيحه لجائزة الاتحاد الدولي لأفضل مدرب في فئة كرة قدم السيدات من نفس العام.
وأعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل عن سعادته بالتعاقد مع لويس كورتيس ووصفه بأنه مدرب يملك خبرة كبيرة في كرة القدم النسائية، مشيراً إلى أن التعاقد معه يعد استثمارًا ناجحًا لمستقبل كرة القدم النسائية في المملكة نظرًا لتحقيقه العديد من الإنجازات خلال مسيرته.
وقال لويس كورتيس: “أشكر الاتحاد السعودي لكرة القدم على ثقتهم بي، وأشعر بالسعادة لهذه الخطوة في مسيرتي التدريبية، المنتخب السعودي للسيدات هو منتخب جديد في ساحة كرة القدم، لكنهم يملكون شغفا كبيرا تجاه هذه اللعبة وهذا ما حفزني لقبول هذه الفرصة، أخضر السيدات يملك لاعبات بمعدل أعمار صغير، وهذا ما سيجعلنا نعمل من أجل تطوير المنتخب والبناء من أجل المنافسات القادمة”.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م