الرياضة الأهلي المصري الأفضل في أفريقيا

البلاد- جدة

حسم النادى الأهلى المصري جائزة أفضل ناد لكرة القدم رجال في قارة أفريقيا لأول مرة بعد غياب 10 سنوات، بعدما تم اختياره في حفل جوائز الكاف اليوم، كأفضل فريق بالقارة السمراء على حساب منافسيه الوداد البيضاوى المغربى وصن داونز الجنوب أفريقي. ورفع الأهلي رصيده إلى 6 جوائز كأفضل ناد في أفريقيا وهي الأولى منذ 2013 ليعود إلى الجائزة بعد غياب 10 سنوات، رغم فوزه خلال تلك الفترة بالعديد من الألقاب؛ أبرزها دوري أبطال أفريقيا 2020 و2021 وكذلك الكونفدرالية الأفريقية في 2014. وجاءت سنوات تتويج الأهلي بالجائزة المرموقة كالتالي: 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 ،2023