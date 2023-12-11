أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا و”بونو ” أحسن حارس

حصد النيجيري فيكتور أوسيمين (24 عامًا) جائزة أفضل لاعب إفريقي اليوم الاثنين، بتفوقه على منافسيه الرئيسيين، المغربي أشرف حكيمي والمصري محمد صلاح.

وأعاد أوسيمين الجائزة إلى نيجيريا للمرة الأولى على الإطلاق منذ نحو عقدين ونصف، تحديدًا منذ أن فاز بها مواطنه نوانكو كانو نجم أرسنال الإنجليزي عام 1999.

أقيم حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) في مدينة مراكش المغربية بحضور شخصيات وأساطير كرة قدم عربية وإفريقية، وسط اهتمام إعلامي كبير.



ونال المغربي ياسين بونو من الهلال السعودي، جائزة أفضل حارس مرمى إفريقي 2023، عطفًا على قيادته منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

وبطبيعة الحال حصد المنتخب المغربي جائزة أفضل منتخب إفريقي، وفي نفس الإطار، فاز مدرب (أسود الأطلس) وليد الركراكي بجائزة أفضل مدرب إفريقي 2023.



واختير الأهلي كأفضل نادٍ إفريقي، فيما نال نجمه الجنوب إفريقي بيرسي تاو جائزة أفضل لاعب داخل القارة، وحصدت سيدات صن داونز جائزة أفضل نادٍ نسائي.



وحسم موهبة المنتخب السنغالي، لامين كامارا من فريق ميتز الفرنسي، جائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا، بعد قيادة السنغال للقب أمم إفريقيا للشباب 2023.