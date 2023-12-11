أمير تبوك يؤكد أهمية الرقابة على المال العام

البلاد – تبوك

أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، على الدور الهام الذي يقوم به الديوان العام للمحاسبة والقيام بمهامه الرقابية وممارسة اختصاصاته في الحفاظ على المال العام.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة أمس، مدير فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة عادل بن إبراهيم عشماوي؛ حيث تسلم نسخة من إصدار الديوان بعنوان” نشأة الديوان العام للمحاسبة ومراحل تطوره في 100عام”، الذي يُسلّط الضوء على المراحل التاريخية للديوان منذ إنشائه في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وصولاً إلى المرحلة الحالية في هذا العهد الزاهر، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- التي حظي فيها الديوان بالدعم والتمكين، ما كان له الأثر في إحداث العديد من النقلات النوعية في طبيعة ومقومات وآثار عمل الديوان.