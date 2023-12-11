أمير القصيم يطلع على مشاريع النقل

البلاد – بريدة

استقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه أمس، وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، يرافقه رئيس الهيئة العامة للنقل نائب وزير النقل الدكتور الدكتور رميح الرميح، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

ونوه سموه خلال اللقاء بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة – أيدها الله – لجميع مشاريع النقل في المنطقة، مؤكداً أهمية الدور الذي يقوم به المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” لإعداد وتهيئة الكفاءات الوطنية للعمل في الخطوط الحديدية.

واستمع سموه لشرحٍ موجز عن سير العمل في مشاريع النقل بالمنطقة، والجهود المبذولة في تعزيز الأدوار المهنية والمعرفية لمعهد “سرب” بالمنطقة.

كما بحث سموه ومعالي وزير النقل أبرز المعوقات والحلول المطروحة لمشروعات الطرق الجاري تنفيذها بالمنطقة، وسبل تنفيذها وتسريع إنجازها.