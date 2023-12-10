المحليات

9 آلاف ملاحظة استقبلتها هيئة الطرق

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      10 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

استقبلت الهيئة العامة للطرق أكثر من 9 آلاف مكالمة خلال شهر نوفمبر عبر مركز الاتصال التابع للهيئة 938؛ وبمتوسط سرعة رد خلال 5 ثوانٍ فقط.

وأوضحت الهيئة أنها عالجت أكثر من 2200 ملاحظة، حيث وصلت نسبة رضا العملاء على معالجة الملاحظات إلى 88 %، وبمستوى خدمة وصل لـ98 %، داعية إلى رفع الملاحظات والمقترحات على الأعمال التشغيلية خارج النطاق العمراني عبر مركز الاتصال 938، وذلك عبر الاتصال أو استخدام تطبيق المركز على جميع أنظمة الهواتف المحمولة.

وكان مركز الاتصال 938 قد خدم أكثر من 83 ألف مستفيد منذُ إطلاق المركز، الذي يهدف لرفع مستوى التواصل مع المواطنين ومستخدمي الطرق من خلال رصد الملاحظات والاستفسارات والمقترحات، التي تسهم في الارتقاء بشبكة الطرق.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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