220 متدرباً بمعسكرات “سدايا”.. 56 مشروعاً شبابياً للذكاء الاصطناعي

البلاد – الرياض

اختتمت المرحلة الأولى من معسكرات “سدايا” (علوم البيانات والذكاء الاصطناعي T5 )، التي أعلنت عنها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ لتدريب أكثر من 220 من الكوادر الشابة الوطنية في التخصصات التقنية عبر مسارات تعليمية متنوعة؛ تهدف إلى تزويدهم بالمعارف، التي تُسهم في بناء وتطوير حلول وتطبيقات في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي.

وقد تم خلال حفل الختام عرض 56 مشروعاً عمل عليه المشاركين في المعسكرات، حيث شملت موضوعات المعسكرات: استخراج البيانات وتحليلها، تعلم الآلة، معالجة اللغات الطبيعية، رؤية الحاسوب، التحليل التنبؤي، البيانات الضخمة، الأخلاقيات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

واستهدفت “سدايا” من خلال هذه المعسكرات، التي تقام حضورياً وتبلغ 12 معسكراً لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس والدبلوم في التخصصات التقنية، ومن لديه إلمام بالبرمجة من المتخصصين بالتقنية، بما لا يزيد عن خمس سنوات من الممارسة؛ بُغية تطويرهم في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وصناعة كفاءات وطنية قادرة على مواكبة التطور السريع في مختلف مجالات هذه التقنيات المتقدمة وتأهيلهم في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه المعسكرات ضمن جهود “سدايا” في بناء القدرات البشرية بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي وتحفيز نموهما، وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية، بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.