1100 متطوع ومتطوعة.. زيادة الغطاء النباتي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد

الرياض- واس

اختتمت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية فعاليات أسبوع التطوع البيئي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، بواقع 9000 ساعة تطوّعية.

وأفادت الهيئة أن أعداد المتطوعين المشاركين في أعمال التشجير بلغت أكثر من 1100 متطوع ومتطوعة، ش بزراعة أكثر من 10,000 ألف شتلة بريّة تنوّعت ما بين الطلح النجدي، والسيّال، حيث شارك في أعمال التطوع طلاب وطالبات من المجتمع المحلي، بالإضافة إلى عددٍ من منسوبي الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وبينت الهيئة أنها سوف تستأنف المزيد من حملاتها التطوعية البيئية مستقبلاً، وذلك انطلاقًا من إستراتيجيتها في صون الطبيعة، وإسهامًا منها في تحقيق رؤية السعودية 2030 للوصول إلى مليون متطوّع، مؤكدة ضرورة رفع الوعي بأهمية المحافظة على البيئة وتنمية الغطاء النباتي، وتعزيز مبدأ الاستدامة البيئية لدى المجتمع المحلي، إلى جانب إحياء قيم ومبادئ روح المبادرة المجتمعية، وذلك في إطار تعزيز التكامل ودعم الجهود الوطنية لتنمية البيئة.