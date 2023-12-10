معرض بالمدينة للتوعية بأضرار المخدرات

البلاد – المدينة المنورة

تختتم اليوم الأحد معرض وزارة الداخلية للتوعية بأضرار المخدرات، ومخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود، بمشاركة الأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، والمديرية العامة لحرس الحدود، والإدارة العامة للمجاهدين، وذلك بمجمع النور مول في منطقة المدينة المنورة.

وتهدف الوزارة من خلال المعرض إلى تعريف المواطنين والمقيمين والزائرين بجهودها ممثلةً بقطاعاتها الأمنية في حملة “وطن بلا مخالف”، وطرق الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات، واستعراض عقوبات مخالفة نظامي الإقامة وأمن الحدود.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود، أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.