المحليات

معرض بالمدينة للتوعية بأضرار المخدرات

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      10 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – المدينة المنورة

تختتم اليوم الأحد معرض وزارة الداخلية للتوعية بأضرار المخدرات، ومخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود، بمشاركة الأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، والمديرية العامة لحرس الحدود، والإدارة العامة للمجاهدين، وذلك بمجمع النور مول في منطقة المدينة المنورة.

وتهدف الوزارة من خلال المعرض إلى تعريف المواطنين والمقيمين والزائرين بجهودها ممثلةً بقطاعاتها الأمنية في حملة “وطن بلا مخالف”، وطرق الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات، واستعراض عقوبات مخالفة نظامي الإقامة وأمن الحدود.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود، أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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