محافظ جدة يرعى حفل اختتام مبادرة “صناعيو المستقبل” ويكرّم الفائزين

جدة : البلاد

رعى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم، الحفل الختامي لجائزة مبادرة “صناعيو المستقبل” في دورتها الأولى، بحضور رئيس جامعة جدة معالي الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، ومعالي رئيس مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة الدكتور غسان السليمان، والمدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي, ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة محمد يوسف ناغي، وذلك بمقر الغرفة التجارية بجدة.

وبدأ الحفل بكلمة ألقاها المشرف العام على المبادرة الدكتور مهند الشيخ، أشاد فيها بالدور الكبير لسمو محافظ جدة على اهتمامه ببرامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، والتي يأتي من ضمنها جائزة “صناعيو المستقبل”، والاحتفاء بتكريم الطلاب والطالبات الفائزين، مؤكداً على أهمية تلك البرامج التي يحرص مؤسسوها على أن تكون هادفة ونوعية وتمثل إستراتيجيات وطنية معززة للقدرات البشرية الوطنية محليًا وعالميًا، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي مُمكنة لشباب وشابات الوطن، لتنطلق بهم بخطى واثقة إلى سوق العمل، موجهاً الشكر للشركاء والداعمين للمبادرة منذ انطلاقتها، والمتمثلة في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، والمجلس الصناعي بالغرفة التجارية ومجموعة المصانع التي استقبلت ودربت وهيأت الطلاب والطالبات ومنحتهم فرص الاطلاع، والوقوف على أعمال التشغيل والإنتاج وعززت لديهم مشاعر الفخر بالصناعة الوطنية.

عقب ذلك شاهد سموّه والحضور عرضًا مرئيًا للمبادرة، تحدث فيه الطلاب والطالبات المشاركون عن تجربتهم أثناء زيارتهم الميدانية للمصانع، وما قدمته لهم من إثراء ومعرفة واطلاع بالمجال الصناعي.

ثم ألقت مدير عام التعليم بجدة كلمة عبرت فيها عن فخرها بما حققته هذه المبادرة في عامها الأول من نجاح وأثر جيد ونتائج ملموسة في نفوس طلبة المرحلة الثانوية المشاركين فيها، مؤكدة سعي الإدارة من خلال هذه المبادرة إلى تنمية المهارات والمعارف الأساسية للطلاب والطالبات والإسهام في تنمية مهاراتهم وتعزيز جدارتهم لمساعدتهم على الاستعداد الجيد لتحديات الحياة، ودخول سوق العمل المستقبلي وقد اكتسبوا الكثير من الخبرات و الأفكار الخلاقة لمشاريع صناعية وطنية إبداعية مستقبلية يقودون دفتها ويشرفون على تنفيذها وتشغيلها بحول الله.

كما دشّن سمو محافظ جدة النسخة الثانية من المبادرة، وتوقيع الاتفاقيات بين الأطراف المشاركة.

وفي ختام الحفل توّج الأمير سعود بن جلوي الطلاب والطالبات الفائزين في مسارات الجائزة المختلفة (المبدع، والمكتشف، والسفير) والبالغ عددهم 15 طالبًا وطالبة.

يُذكر أن الجائزة ترشّح لها 2000 طالب وطالبة من أصل 10 آلاف تقدموا للمبادرة، حيث تأتي جائزة “صناعيو المستقبل” ضمن إحدى المبادرات المقدمة من جمعية المبادرات المتميزة القطاع غير الربحي والتي تستهدف الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية، حيث شملت مراحل المبادرة برنامجًا تنمويًا وتثقيفيًا مكثفًا قدم لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، حيث تهدف الجائزة لاستثمار طاقات الشباب وأفكارهم الإبداعية، وإثراء القطاع الصناعي بحلول مبتكرة تقوم على أسس علمية مدروسة.