فيديو.. مانشستر سيتي يستعيد توازنه ويهزم لوتون تاون بثنائية

استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات وحقق فوزًا صعبًا خارج ملعبه على لوتون تاون (2-1) لحساب الأسبوع الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز (2023-2024).

وعوّض مانشستر سيتي -حامل اللقب في آخر 3 مواسم- عثراته في الجولات الـ4 الماضية من المسابقة، عندما تلقّى هزيمة و3 تعادلات، ليعود هذه الجولة بانتصار ثمين.

ورفع الفريق السماوي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع على اللائحة، في حين واصل الصاعد حديثًا لوتون تاون نتائجه السيئة وظل في المركز الـ18 بتسع نقاط.

لوتون تاون بدأ التسجيل عبر المهاجم الإنجليزي إيلاه أديبايو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، لينتهي بتقدّم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

غير أن مانشستر سيتي استفاق في الشوط الثاني، وسجّل هدفين عبر البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 62، والبديل الإنجليزي جاك غريليش بالدقيقة 65.

شاهد أهداف مانشستر سيتي ولوتون تاون 2-1