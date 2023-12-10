طريقة عمل كلاسيك كيك البرتقال والزبدة

وصفة كيك شتوي دافئ مميزة

المقادير اللازمة

2 وربع كوب دقيق

نصف كوب عصير برتقال

بشر 2 حبة برتقال

نصف كوب زبدة مذوبة

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة

5 حبات بيض مفصول الصفار عن البياض

ملعقة كبيرة بيكينج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة نشا الذرة

كوب سكر أبيض

كوب سكر ابيض بودرة

ربع ملعقة صغيرة ملح

طريقة العمل

يخفق بمضرب يدوي صفار البيض والفانيليا مع إضافه السكر الخشن بالتدريج حتي يتضاعف حجم البيض ويختفي ملمس السكر نهائياً

يقلب بشر البرتقال مع الدقيق والبيكينج بودر والنشا والحليب البودرة

ثم يضاف للخليط ويقلب برفق حتي يمتزج

يضاف لهم الزبدة وعصير البرتقال ويقلب

في وعاء منفصل

يخفق بياض البيض والملح مع إضافة السكر البودرة بالتدريج والخفق حتي نحصل علي مارينج

يقلب خليط البياض علي الصفار حتي يتجانس

يصب الخليط في قالب كيك مبطن بالشكل المرغوب

تخبز الكيك في فرن مسخن مسبقا 180 درجة مدة 45 دقيقة او حتي تمام النضج

ترفع من الفرن وتترك لتبرد بحرارة الغرفة

ثم تغطي بحسب الرغبة وتقدم