جمعية الفلسفة تنضم للاتحاد الدولي

البلاد – الرياض

وقعت جمعية الفلسفة السعودية اتفاقية انضمامها إلى الاتحاد الدولي للجمعيات الفلسفية (FISP )، بحضور الأمير خالد بن طلال بن بدر الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله المطيري، وذلك على هامش انطلاق فعاليات مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة 2023م المقام في مكتبة الملك فهد الوطنية بمدينة الرياض، الذي يستمر ثلاثة أيام.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز مكانة الفلسفة المحلية في ساحة الحوار الفلسفي العالمي، حيث يندرج تحت المنظمة العالمية أغلب جمعيات الفلسفة من دول العالم المختلفة.

واختتم مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة 2023، الذي نظمته وزارة الثقاقة ، ممثلاً في هيئة النشر والترجمة، فعالياته أمس السبت في مكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض. وتركزت عناوين المحاضرات على أهمية إيجاد مرتكزات حوارية بين الأجيال، والأقطاب والاستقطابات التي يعيشها العالم، ودور الفلسفة تجاه هذه التجاذبات؛ حيث استهدف المؤتمر ترسيخ أسس الفلسفة وأساليبها التمكينية وأدواتها بين المملكة والعالم، إلى جانب تعزيز الفكر الفلسفي لدى الأجيال الناشئة، وبحث العلاقة المتبادلة بين القيم العابرة للثقافات والقضايا الأخلاقية المرتبطة بها.

وكان الدكتور محمد حسن علوان الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، قد افتتح المؤتمر مؤكدا أهميته في إيجاد نافذة حوارية سنوية، تناقش مستجدات علم الفلسفة وتطبيقاته الحديثة، ودعم إتاحة محتوى فلسفي متعدد الأبعاد والآفاق، موجه إلى جميع الفئات المجتمعية، فضلاً عن بناء جسور التعاون بين جميع المؤسسات الناشطة في مجال الفلسفة من مختلف دول العالم، ودفع عجلة البحث العلمي والأكاديمي في مجال الفلسفة.