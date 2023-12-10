الاتحاد السعودي يحتضن المؤتمر القانوني الأول لكرة القدم

الرياض ـ هاني البشر
يُقيم الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم غد الاثنين المؤتمر القانوني الأول لكرة القدم في مدينة جدة، والذي يقدمه عدد من القانونيين المحليين والدوليين، بهدف بناء تواصل فعّال بين القانونيين في كرة القدم على المستوى المحلي والدولي.
ويشهد المؤتمر 8 جلسات يستهلها رئيس لجنة الانضباط والأخلاق بندر الحميداني والذي يقدم جلسة بعنوان “نظرة عامة عن لائحة الانضباط والأخلاق”، فيما يقدم الجلسة الثانية المدير المكلف للشؤون القانونية والحوكمة بالاتحاد السعودي السيد ماتيوس ويتجين بعنوان “النزاهة في كرة القدم”.
ويقدم الجلسة الثالثة رئيس لجنة الاستئناف أحمد القنيعان بعنوان “حجية الأدلة الرقمية المعاصرة أمام القضاء الرياضي”، فيما يقدم رئيس غرفة فض المنازعات فيصل أبو خلف الجلسة الرابعة بعنوان “نبذة تعريفية عن غرفة فض المنازعات وآلية عملها”، وتقام الجلسة الخامسة بعنوان “لوائح وكلاء اللاعبين في الفيفا، المبادئ .. التنفيذ، والاعتبارات العملية” والتي يقدمها المستشار القانوني لإدارة وكلاء اللاعبين في الاتحاد الدولي السيد طارق أجانوفيتش.
كما يقدم الجلسة السادسة السيد ماركو أميزكوا المستشار القانوني بإدارة التشريعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم بعنوان “نظرة عامة على إصلاح نظام انتقالات اللاعبين وتحديثات اللائحة”، ويقدم الجلسة السابعة السيد جيمس كيتشنق المحكم الدولي في محكمة (كاس) بعنوان “ملكية الأندية المتعددة في كرة القدم، حقائق وأرقام وحوكمتها”، فيما يختتم مدير أوضاع وتسجيل اللاعبين عبدالعزيز العوجان جلسات المؤتمر بجلسة تحت عنوان “التزامات مدير الاحتراف”.
ووجهت الإدارة القانونية في الاتحاد السعودي الدعوة لممثلي أندية دوري روشن للمحترفين، وعدد من المختصين في القانون الرياضي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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