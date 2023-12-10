الرياضة اتحاد كرة القدم يعتمد تعديلات لائحتي الاحتراف وغرفة فض المنازعات

الرياض – هاني البشر

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم التعديلات على لائحتي الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم وغرفة فض المنازعات والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من اليوم الأحد 10 ديسمبر. وجاءت الموافقة على تعديلات اللائحة بناء على المادة (35) الفقرة (11) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم والتي تمنح مجلس إدارة الاتحاد السعودي صلاحيات اعتماد لوائح الاتحاد والموافقة على التعديلات، وجاءت هذه التعديلات لتتواءم مع تحديثات الاتحاد الدولي لكرة القدم.