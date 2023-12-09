فيديو.. أهداف مباراة إنتراخت فرانكفورت وبايرن ميونيخ (5-1)

انتصر إنتراخت فرانكفورت على بايرن ميونيخ -حامل اللقب- بخمسة أهداف لواحد السبت، في إطار مباريات المرحلة 13 من الدوري الألماني لكرة القدم (2023-2024).

ورفع (النسور) رصيدهم إلى 21 نقطة في المركز السابع على لائحة الـ(بوندسليغا) في حين تلقّى البافاري هزيمته الثانية هذا الموسم وظل وصيفًا برصيد 32 نقطة.

سجّل أهداف إنتراخت فرانكفورت في مرمى بايرن ميونيخ كل من الدولي المصري عمر مرموش في الدقيقة 12 وإيريك إبيمبي (31 و50) وهوغو لارسون (36) وأنسغار كناوف (60).

فيما أحرز هدف الضيوف الوحيد، متوسط الميدان الألماني جوشوا كيميتش في الدقيقة 44، في المباراة التي دارت بملعب (دويتشا بنك أرينا) بمدينة فرانكفورت.



وفي رقم قياسي، خسر بايرن ميونيخ بخمسة أهداف بكل المسابقات لأول مرّة منذ 2019، حينما خسر أمام نفس الخصم إنتراخت فرانكفورت وبنفس النتيجة (5-1).

تمكّن فرانكفورت من تحقيق أول انتصار في العموم على بايرن ميونيخ منذ عام 2021، حيث خاض بعد ذلك 4 مباريات تذوّق خلالها الهزيمة 3 مرّات وتعادل مرّة.

أهداف مباراة إنتراخت فرانكفورت وبايرن ميونيخ 5-1