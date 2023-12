شاهد.. ليفربول يتجاوز كريستال بالاس ويتصدّر الدوري الإنجليزي

تصدّر ليفربول لائحة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقّتًا بفوزه الصعب خارج قواعده على كريستال بالاس (2-1) عصر اليوم السبت في الجولة 16 من المسابقة.

في ملعب (سلهارست بارك) بالعاصمة لندن، استطاع ليفربول الوصول إلى 37 نقطة في القمّة، متفوقا على أرسنال الوصيف (36) وأستون فيلا الثالث (32).

كريستال بالاس افتتح التسجيل عبر المهاجم الفرنسي جان فيليب ماتيتا في الدقيقة 57 من علامة الجزاء، غير أن الفريق الـ(سكاوزي) استفاق وحصد الانتصار.

محمد صلاح سجّل التعادل في الدقيقة 76 بعدما ارتطمت تصويبته بالمدافع، في حين منح الإنجليزي هارفي إليوت ليفربول الانتصار بالهدف الثاني بالدقيقة 91.

شاهد أهداف ليفربول وكريستال بالاس 2-1

GOAL!!!

Harvey Elliott looks like he has won it for Liverpool with an excellent run and shot!

How costly Ayew's red card has been…#beINPL #LFC pic.twitter.com/m4eNxu6Yzo

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 9, 2023