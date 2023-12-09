الرياضة

شاهد.. ريال مدريد يتعادل بصعوبة مع ريال بيتيس في الدوري الإسباني

محمد ابو الوفاaccess_time27 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ       9 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
ريال مدريد يتعادل بصعوبة مع ريال بيتيس

انتزع ريال مدريد تعادلًا بصعوبة من ملعب ريال بيتيس بنتيجة (1-1) أمسية السبت، ضمن لقاءات الأسبوع الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم (2023-2024).

 

في ملعب (بينيتو فيامارين) معقل ريال بيتيس، رفع ريال مدريد رصيده إلى 39 نقطة في صدارة المسابقة مؤقّتًا قبل مباراة جيرونا (38 نقطة) أمام برشلونة الأحد.

 

الإنجليزي جود بيلينغهام افتتح التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 53، وعادل الظهير الإسباني أيتور رويبال لريال بيتيس في الدقيقة 66 من تصويبة صاروخية.

 

ومنعت العارضة هدف الفوز لريال بيتيس قبل نهاية المباراة بدقائق، عندما وقفت بالمرصاد لرأسية من صانع الألعاب الإسباني المخضرم إيسكو ألاركون.


شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وريال بيتيس 1-1

 

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