الرياضة سارة القحطاني: أنا فارسة أتحدى نفسي والآخرين

الرياض – هاني البشر

أكدت الفارسة السعودية سارة القحطاني، أنها شاركت في عدد من أشواط الأسبوع الأول من بطولة “قفز السعودية” لقفز الحواجز ووضعت ثلاثة أهداف لتحقيقها، في المرة الأولى للمشاركة، الثانية للمنافسة، والثالثة لتحقيق مركز متقدم، وقالت “أتحدى نفسي والآخرين وسعيدة وراضية بكل ما قدمت”. وأضاف “ليست مشاركتي الأولى في نسخ هذه البطولة، واعترف أني أنتظر نسخ “قفز السعودية” خاصة؛ لأنها تجمع التنظيم الاحترافي، الميدان الأصعب، والمشاركين المصنفين الكبار حول العالم”. وامتطت القحطاني (20 عاماً) الخيل لأول مرة قبل أن تكمل ستة أعوام من عمرها، وقالت “أحببت الخيل وأنا طفلة صغيرة، لكنني بدأت الخوض في ميادين قفز الحواجز وعمري 12 عاما، شكراً لعائلتي الجميلة، فالفضل بعد الله لهم، فيما وصلت إليه اليوم”. وأضافت “أول بطولة محلية شاركت فيها عام 2019 فيما ظهرت لأول مره في الميادين الدولية عبر بطولة كأس الدرعية لقفز الحواجز عام 2020، وفي نفس العام شاركت في بطولة محلية للشباب (تحت 18 عاماً) وبفضل الله، تفوقت على الجميع بجمع النقاط، كنت الفارسة الوحيدة أمام 20 فارسا، ونلت المركز الأول بحاجز 1.20 و1.25 متر”. وشددت القحطاني أن الفارسات اليوم وصلن لمنافسة الشباب بنسبة 90 في المائة، وقالت “الـ 10 في المائة المتبقية تفوقوا علينا بعامل الخبرة ومشاركاتهم قبلنا بكثير”. وزادت “نقدم مستويات ونحقق نتائج راضين عنها، لكن ستكون لنا كلمة في المستقبل القريب”. وقدمت القحطاني شكرها للاتحاد السعودي للفروسية لتنظيمه واستضافته البطولات الكبرى، وقالت “منحتنا ثقة في أنفسنا، ثقة كبيرة، نشاهد ونحتك بأفضل فرسان العالم، وهذه نعمة أتمها الله علينا بوجود قيادة حكيمة رشيدة، منحت المرأة السعودية حقوقها في كافة المجالات، ومنها الرياضة”.