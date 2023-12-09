الفيصل يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في الرياض

الرياض – هاني البشر
استقبل سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اليوم السبت بمدينة الرياض معالي رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ، لدى وصوله إلى المملكة في زيارة رسمية؛ هي الثالثة له منذ انتخابه رئيساً للجنة عام 2013م.
تأتي زيارة الدكتور باخ تأكيداً على متانة العلاقة التي تجمع الأولمبية الدولية باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، في ظل رؤية السعودية 2030 التي جعلت المملكة موطناً دائماً للرياضات العالمية، باحتضان العديد من البطولات الرياضية الكبرى، بما في ذلك دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية الرياض 2025، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية تروجينا 2029، ودورة الألعاب الآسيوية الرياض 2034، إضافة إلى العديد من البطولات والأحداث الرياضية الكبرى.
حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والأمين العام الرئيس التنفيذي للجنة الأستاذ عبدالعزيز باعشن.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م