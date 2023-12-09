الفارس المغربي الحارث: “قفز السعودية” تتطور للأميز والأفضل

الرياض – هاني البشر
شدد الفارس المغربي أنس الحارث على أن مستوى بطولة “قفز السعودية” يتصاعد للأقوى من نسخة إلى أخرى، وذلك خلال حديثه عن مشاركته في منافسات الأسبوع الأول من البطولة التي انطلقت أمس الخميس على مقر قفز السعودية في الجنادرية، لفئتي النجمة الواحدة والأربع نجوم.
وقال الحارث “شاركت في كل النسخ، في النسخة الثانية والثالثة حرصت على المشاركة بعد مشاهدتي النسخة الأولى من أرض الواقع، التنظيم هنا كبير، والخدمات والتعامل الاحترافي وقبل ذلك نوعية الفرسان المشاركين وقوة الأشواط”.
وأضاف “أعتبر هذه البطولة من أقوى البطولات العالمية، ويكفي أنها في المملكة العربية السعودية، أهل الكرم، المتابعة الإعلامية والجماهيرية هنا تستحق الشكر”.
وعن مشاركته، قال الحارث “راض كل الرضا حتى الآن، انتظر منافسات الأسبوع الثاني، لدي هدفي وأمل تحقيقه”. وزاد “الأشواط هنا سريعة جداً والحواجز صعبة ومثيرة والجياد وخاصة الأوروبية رائعة”.
ووصف الفارس المغربي تواجد أعداد كبيرة من الفرسان السعوديين في هذه البطولة بالأمر المميز، وقال “سعيد جداً أن أراهم بهذا الشكل ومن الجنسين، أمر يدعو للفخر، وأتمنى أن أراهم قريباً في المعتركات الدولية والعالمية، تعجبني ثقتهم في نفسهم كثيرا”.
وأضاف “الاتحاد السعودي للفروسية يبلي بلاء حسنا لتقديم بطولة كبيرة وخلال برنامجه الداعم للفرسان السعوديين، نتائجه ظهرت في دورة الألعاب السعودية الأخيرة والتي نالوا فيها الذهب، يستحقون بلا شك والقادم أجمل، بمشيئة الله تعالى”.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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