الاتحاد الدولي للسيارات يكرم السائق السعودي يزيد الراجحي

البلاد- جدة
حصد السائق السعودي، بطل العالم مرتين، يزيد بن محمد الراجحي، مساء أمس الجمعة، جائزة الاتحاد الدولي للسيارات لعام 2023.
وحصل الراجحي على تلك الجائزة، خلال الحفل السنوي الذي أقيم لأول مرة في العاصمة الأذربيجانية باكو في مركز باكو للمؤتمرات؛ بدعوة خاصة من رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الإماراتي محمد بن سليم.
وسلم رئيس الاتحاد الدولي بطلنا السعودي العالمي، يزيد الراجحي كأس الوصافة للراليات الصحراوية؛ تقديرًا لإنجازاته الرياضية المميزة خلال موسم 2023 في الفئة العليا للسيارات الـ (T1) بلس على متن سيارة تويوتا هايلوكس؛ بدعم من عبد اللطيف جميل للسيارات في ظل أجواء احتفالية كبيرة ومتميزة للبطل السعودي.
وكرم مساعد البطل السعودي، الألماني تيمو غوتشالك من قبل الاتحاد الدولي للسيارات للمرة الأولى في مسيرته.
وشهد الحفل مشاركة نخبة من الأبطال العالميين من جميع أنحاء كأبطال الفورمولا 1، الراليات بمختلف فئاتها، الفورمولا إي، سباقات التحمل، الكارتينج المحركات تحت سقف واحد بما فيهم الممثلون عن أندية واتحادات السيارات في 128 بلداً.
وتعد هذه المرة الثالثة التي يحظى فيها الراجحي بتكريم من قبل الاتحاد الدولي للسيارات (FiA)؛ مما يبرز تألقه وتميزه في عالم الراليات العالمية التي يشارك بها.
وتألق الراجحي خلال موسم 2023 رغم إصابته في بداية العام، حيث فاز في راليات استثنائية التي لم يسبق له أن فاز بها، مثل رالي أبوظبي ورالي المغرب، وهما من الراليات ذات العيار الثقيل.
وبات الراجحي أول سائق سعودي يحظى بتكريم دولي في الراليات منذ عام 2021 في أعلى فئة للسيارات من قبل الاتحاد الدولي للسيارات؛ مما يمنحه مكانة استثنائية في سجل الإنجازات التاريخية.