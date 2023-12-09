أخضر البلياردو والسنوكر يشارك في البطولة العربية بالأردن

الرياض-البلاد
وصلت عصر اليوم السبت بعثة المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر إلى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر، التي تقام خلال الفترة من 11 إلى 20 ديسمبر الجاري في الأردن.
وضمت البعثة 13 لاعباً هم :” أحمد القحطاني وخالد العتيبي وسعد الدريس وخالد الغامدي والوليد المضيان ونواف الشمردل ومشاري الشمردل وفارس ال مدن وعمر العجلاني وصالح العامودي وايمن العمري وزياد القباني وعبدالله القباني”.
من جهة أخرى، انطلق اليوم بمقر تدريب الاتحاد بمدينة الرياض معسكر منتخب السيدات؛ استعداداً للبطولة العربية حيث يستمر المعسكر إلى يوم الجمعة المقبل قبل المغادرة إلى الأردن؛ للمشاركة حيث تشرف نائب الرئيس نجلاء العليان على المعسكر، الذي يضم أربع لاعبات هن ” منار البلوي ونوت البلوي ولارا الزنان ورحاب شكري”.
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