الرياضة 35 صاعد وصاعدة يقدمهم اتحاد الفروسية في ” قفز السعودية”

الرياض – هاني البشر

يشارك في النسخة الثالثة من بطولة “قفز السعودية” 35 فارسا وفارسة أعمارهم من 23 عاماً وأقل، وذلك من أصل 86 فارسا وفارسة سعوديين مسجلين في أشواط النسخة الحالية، ضمن خطط الاتحاد السعودي للفروسية التطويرية لقاعدة الفئات السنية في الاتحاد. وانطلقت أمس الخميس في مقر قفز السعودية بالجنادرية، منافسات الأسبوع الأول في النسخة الثالثة من بطولة قفز السعودية لقفز الحواجز لفئتي النجمة الواحدة والأربع نجوم، التي تنظمها شركة رياضة الفروسية للفعاليات المملوكة للاتحاد السعودي للفروسية تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية “FEI” على أن ينطلق الأسبوع المقبل الأسبوع الثاني من البطولة لفئتي النجمتين والخمس نجوم. ويعد الواعدان مشهور العثيم، وعبد الهادي القحطاني الفارسين الأصغر في البطولة بعمر 14 عاماً، وجمانة العسيري الفارسة الأصغر بعمر 16 عاماً. ويتطلع الاتحاد السعودي للفروسية الى صناعة جيل جديد من الأبطال السعوديين في رياضة قفز الحواجز؛ يكون ممثلاً للسعودية على مدى الأعوام المقبلة في كبرى المحافل الإقليمية، والقارية، والعالمية، حيث تعتمد في البطولة الحالية إدراج أشواط لفئات متعددة؛ حتى يمنح مساحة أكبر للفرسان الشبان للمشاركة وللاحتكاك بالأبطال العالميين. وأضاف الاتحاد السعودي للفروسية 12 شوطا في البطولة مخصصة لهم، لمنحهم الفرصة للمشاركة أمام عشاق قفز الحواجز وأبطال اللعبة ومشاهدتهم من أبطال اللعبة السعوديين والأبطال العالمين المشاركين من خارج السعودية للمساهمة في صقل هذه الموهبة.