الرياضة

“الهلال” يعزّز صدارته لروشن بثنائية “الطائي”

صحيفة البلادaccess_time26 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ       8 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

فاز فريق الهلال بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الطائي مساء اليوم الجمعة، في حائل ضمن منافسات الجولة الـ 16 من دوري روشن.

تقدم فريق الهلال بهدف بعد مرور 20 دقيقة عن طريق لاعبه سالم الدوسري قبل أن يضيف زميله ميتروفيتش الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 30 ثم قلّص طارق عبدالله النتيجة بهدف للطائي في الدقيقة 45 5.

ورفع الهلال بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 44 متصدرًا جدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الطائي عند النقطة 17 في المركز 12.

 

 

 

 

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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