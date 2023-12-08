“الهلال” يعزّز صدارته لروشن بثنائية “الطائي”

محمود العوضي- جدة
فاز فريق الهلال بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الطائي مساء اليوم الجمعة، في حائل ضمن منافسات الجولة الـ 16 من دوري روشن.
تقدم فريق الهلال بهدف بعد مرور 20 دقيقة عن طريق لاعبه سالم الدوسري قبل أن يضيف زميله ميتروفيتش الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 30 ثم قلّص طارق عبدالله النتيجة بهدف للطائي في الدقيقة 45 5.
ورفع الهلال بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 44 متصدرًا جدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الطائي عند النقطة 17 في المركز 12.
3️⃣ أهداف في مباراة #الطائي_الهلال⚽
انتصار أزرق 🔵
شاهد الأهداف⬇
#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/vRCADQ3O3Q
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2023