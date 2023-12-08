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النصر يحسم ديربي الرياض برباعية

صحيفة البلادaccess_time26 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ       8 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- مشاري البجيدي

حسم فريق النصر ديربي الرياض بعد فوزه على نظيره الرياض، مساء اليوم الجمعة برباعية مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الـ 16 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل أهداف النصر كل من كريستيانو رونالدو في الدقيقة 31، وأوتافيو في الدقيقة 45+3، وتاليسكا في الدقيقتين 67، و90+ 4. وجاء هدف الرياض الوحيد عن طريق أـندري غراي في الدقيقة 68.

بتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الرياض عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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