النصر يحسم ديربي الرياض برباعية

محمود العوضي- جدة
تصوير- مشاري البجيدي
حسم فريق النصر ديربي الرياض بعد فوزه على نظيره الرياض، مساء اليوم الجمعة برباعية مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الـ 16 بدوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل أهداف النصر كل من كريستيانو رونالدو في الدقيقة 31، وأوتافيو في الدقيقة 45+3، وتاليسكا في الدقيقتين 67، و90+ 4. وجاء هدف الرياض الوحيد عن طريق أـندري غراي في الدقيقة 68.
بتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الرياض عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.
5 أهداف في مباراة #النصر_الرياض⚽️
رباعية للنصر✅
شاهد الأهداف⬇️#النصر_الرياض#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/ri9qg3k7eu
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2023