الخليج يقسو على أبها بثلاثية

محمود العوضي- جدة
حقق فريق الخليج فوزًا كبيرًا على ضيفه أبها، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن افسات الجولة الـ 16 بدوري روشن للمحترفين.
جاءت أهداف الخليج عن طريق كل من فابيو مارتينيز في الدقيقة 16، ومحمد شريف في الدقيقة 45+3، ورودريجيز في الدقيقة 59.
بينما سجل الهدف الوحيد لفريق أبها زكريا سامي في الدقيقة 80. وشهدت المباراة حالة طرد للاعب الخليج فابيو مارتينيز في الدقيقة 64.
بتلك النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.
هدددددف!⚽
مارتينز يضع الخليج في المقدمة 🔥⚽
الخليج 1 × 0 أبها
#دوري_روشن_السعودي#الخليج_أبها | #SSC pic.twitter.com/LhVp6dE176
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2023
هدددددف!⚽
محمد شريف يضيف ثاني أهداف الخليج 🔥⚽
الخليج 2 × 0 أبها
#دوري_روشن_السعودي#الخليج_أبها | #SSC pic.twitter.com/1Y11vyGKgB
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2023
هدددددف!⚽
ثالث الأهداف للخليج من إيفو رودريغيز ⚽🔥
الخليج 3 × 0 أبها
#دوري_روشن_السعودي#الخليج_أبها | #SSC pic.twitter.com/QzgtUOEH6C
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2023