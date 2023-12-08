الرياضة

الخليج يقسو على أبها بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time26 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ       8 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق فريق الخليج فوزًا كبيرًا على ضيفه أبها، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن افسات الجولة الـ 16 بدوري روشن للمحترفين.

جاءت أهداف الخليج عن طريق كل من فابيو مارتينيز في الدقيقة 16، ومحمد شريف في الدقيقة 45+3، ورودريجيز في الدقيقة 59.

بينما سجل الهدف الوحيد لفريق أبها زكريا سامي في الدقيقة 80. وشهدت المباراة حالة طرد للاعب الخليج فابيو مارتينيز في الدقيقة 64.

بتلك النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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