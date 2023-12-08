الرياضة

التعاون يمطر شباك الفيحاء برباعية

صحيفة البلادaccess_time26 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ       8 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

واصل فريق التعاون عروضه القوية، ونجح في تحقيق فوزه الثاني على التوالي، على حساب ضيفه الفيحاء برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب التعاون، ضمن الجولة 16 من دوري روشن.

قلب التعاون تأخره المبكر، بهدف سجله الزامبي فاشيون ساكالا للفيحاء في الدقيقة 6، وأحرز هدفين عبر ماتيوس دوس سانتوس في الدقيقة 15، وأشرف المهديوي من ركلة جزاء في الدقيقة 40.

ثم أضاف الغامبي موسى بارو الهدف الثالث للتعاون في الدقيقة 62، ثم الرابع بواسطة عبدالفتاح آدم في الدقيقة 83.

بهذا الفوز، حل التعاون في المركز الثالث مؤقتاً برصيد 31 نقطة، فيما تجمّد رصيد الفيحاء عند النقطة 19 في المركز التاسع.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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