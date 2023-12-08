التعاون يمطر شباك الفيحاء برباعية

محمود العوضي- جدة
واصل فريق التعاون عروضه القوية، ونجح في تحقيق فوزه الثاني على التوالي، على حساب ضيفه الفيحاء برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب التعاون، ضمن الجولة 16 من دوري روشن.
قلب التعاون تأخره المبكر، بهدف سجله الزامبي فاشيون ساكالا للفيحاء في الدقيقة 6، وأحرز هدفين عبر ماتيوس دوس سانتوس في الدقيقة 15، وأشرف المهديوي من ركلة جزاء في الدقيقة 40.
ثم أضاف الغامبي موسى بارو الهدف الثالث للتعاون في الدقيقة 62، ثم الرابع بواسطة عبدالفتاح آدم في الدقيقة 83.
بهذا الفوز، حل التعاون في المركز الثالث مؤقتاً برصيد 31 نقطة، فيما تجمّد رصيد الفيحاء عند النقطة 19 في المركز التاسع.
5 أهداف في مباراة #التعاون_الفيحاء⚽️
رباعية للتعاون✅
شاهد الأهداف⬇️
#دوري_روشن_السعودي
#التعاون_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/r4DgKiXqoA
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2023