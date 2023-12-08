الاتحاد الدولي للسيارات يتوج الفريحي ببطولة الشرق الأوسط للراليات الصحراوية

يتوج الاتحاد الدولي للسيارات FIA، غدًا السبت، المتسابق السعودي خالد الفريحي بعد فوزه ببطولة الشرق الأوسط للراليات الصحراوية في نسختها الثانية في الترتيب العام.
ويأتي تكريم الفريحي خلال حفل توزيع جوائز نهاية الموسم السنوي في رياضة السيارات، الذي يقيمه الاتحاد الدولي للسيارات غدًا السبت في العاصمة الأذربيجانية باكو.
وكان الفريحي قد شارك في جولات بطولة الشرق الأوسط؛ حيث تمكن من تعويض تعثره في الجولة الأولى، التي أقيمت في حائل، وحل فيها سابعًا بسبب عطل تعرضت له سيارته، بتحقيق المركز الأول بالترتيب العام خلال الجولتين الثانية والثالثة اللتين أقيمتا في قطر والإمارات على الترتيب.
يذكر أن أول مشاركة رسمية للفريحي كانت في موسم 2013، ويأمل البطل السعودي في مواصلة مسيرته من خلال إيجاد الدعم الكافي للمشاركة في النسخة القادمة من رالي داكار 2024 الذي تستضيفه المملكة مطلع يناير المقبل، بالإضافة إلى بطولة العالم للراليات ومنافسات أبطال العالم في هذه الرياضة؛ من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة السعودية.
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