ابن جلوي يسلّم الذهب لأبطال الجودو والشطرنج في دورة الألعاب السعودية

القادسية بطل (فرق) الدراجات

3 ذهبيات للعلا في الجودو

الرياض- هاني البشر

توّج سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير دورة الألعاب السعودية، الفائزين في منافسات الشطرنج، التي أقيمت في صالة السباحة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بحضور الدكتور عبدالله الوحشي رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج.

حيث انتزع أحمد الرحيلي ذهبية فئة الكلاسيك للرجال، وحصد محمد صلاحات الميدالية الفضية، فيما نال البرونزية أحمد الثبيتي.

وأحرزت داليا السميري ذهبية فئة الكلاسيك للسيدات، تلتها بالفضية هالة شاهين، فيما نالت البرونزية أسماء الجابري.

كما توج سمو الأمير الفائزين في منافسات الجودو، التي أقيمت اليوم في الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، بحضور الدكتورعبدالعزيز البسام رئيس الاتحاد السعودي للجودو، وماثيو فافير، المدير التنفيذي لمركز التدريب السعـودي الأولمبي.

3 ذهبيات للعلا في الجودو

أحرز محمد فيرق لاعب الهلال ذهبية وزن تحت 60 كجم، تلاه بالفضية معتز خوجة لاعب الشباب، وحصل محمد فلاتة لاعب العلا وعلي منياوي لاعب قلوة على البرونزية.

وحسم عبدالعزيز البيشي لاعب العلا ذهبية وزن تحت 66 كجم، ونال نادر هزازي لاعب نادي القادسية الفضية، فيما أحرز البرونزية عبدالله البركاتي لاعب الاتحاد ومؤنس هوساوي لاعب العلا. وفي منافسات وزن تحت 73 كجم، حصل عبدالله حماد لاعب العلا على الذهبية، وأحرز الفضية جواد سرديدي لاعب الشباب، ونال البرونزية سليمان حماد لاعب العلا وياسر عياد لاعب الاتحاد.

كما حسم محمد الحربي لاعب نادي قلوة ذهبية وزن تحت 73 كجم، تلاه بالفضية عبدالإله البالي لاعب نادي العلا، وحصل على البرونزية سعيد سروجي لاعب الأهلي ومعتوق الناعس لاعب الاتحاد. كما ظفر نايف مزيو لاعب العلا بذهبية وزن فوق 90 كجم، وحصل راكان زيدان لاعب نادي الطائي على الفضية، وأحرز البرونزية عبدالكريم البيشي لاعب القادسية وأمجد فلاتة لاعب نادي قلوة.

القادسية بطل (فرق) الدراجات

حسم فريق القادسية ذهبية سباق الفرق ضد الساعة للرجال، ضمن منافسات الدراجات التي انطلقت صباح اليوم الجمعة في الرياض، مسجلاً ساعة ودقيقتين و16 ثانية، ومثّل الفريق فيصل سليمان الشائع، وأحمد عبدالعزيز العمراني ويوسف بلال بدادو وبدر عبدالعزيز المهنأ.

وحصد فريق السلام المركز الثاني والميدالية الفضية بعدما سجّل الفريق ساعة و4 دقائق و23 ثانية، تلاه في المركز الثالث والميدالية البرونزية نادي الفتح بزمن قدره ساعة و4 دقائق و54 ثانية.

توّج الفائزين عبدالله بن علي الوثلان رئيس الاتحاد السعودي للدرجات، وأسماء بنت جاسر الجاسر نائب رئيس الاتحاد السعودي للدرجات، وستنطلق غداً السبت منافسات فردي الرجال وفردي السيدات.

ذهب يد (الشباب) بين مضر والخليج

تأهل فريقا مضر والخليج إلى نهائي منافسات كرة اليد لفئة الشباب، التي ستقام عند الساعة 3.00 عصر غد السبت في الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، فيما ستقام مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية بين الأهلي والنور الساعة 10.00 صباحاً.

وكان فريق مضر قد فاز على نظيره الأهلي اليوم الجمعة بنتيجة 23-20، فيما تجاوز فريق الخليج نظيره النور بنتيجة 29-27 في مباراتي الدور نصف النهائي التي أقيمت اليوم الجمعة.

مليون صالات الصم بين جدة والقطيف

وصل فريقا الصم بجدة ومركز الصم بالقطيف إلى المباراة النهائية التي ستقام غداً الساعة 4.00 عصراً في صالة نادي النصر بالرياض، ويسبقها لقاء تحديد المركز الثالث بين مركز الصم بمكة المكرمة ونادي الصم بالرياض الساعة 2 ظهراً.

وكان نادي الصم بجدة قد وصل للنهائي بعد فوزه على مركز الصم بمكة المكرمة بنتيجة 5-2، ضمن الدور نصف النهائي، فيما تغلب مركز الصم بالقطيف على نظيره نادي الصم بالرياض بنتيجة 8-3.

الووشو تنطلق بخمسة أوزان

تنطلق غداً السبت منافسات الووشو في أوزان تحت 75 كجم، وتحت 65 كجم، وتحت 85 كجم للرجال، وأوزان تحت 60 كجم، و65 كجم، وتحت 75 كجم للسيدات، في صالة أرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، على أن تقام النهائيات بعد غد الأحد في ختام الدورة لجميع الأوزان والفئات.

ختام التجديف الداخلي

توّج علي حسين رضا رئيس الاتحاد السعودي للتجديف، حسن قادري بذهبية مسابقة 2000 متر للرجال، ضمن منافسات التجديف الداخلي، والتي اختتمت اليوم الجمعة في أكاديمية مهد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بحضور شرين أبو الحسن نائب رئيس الاتحاد، حيث حصد راكان علي رضا الميدالية الفضية فيما حصل سالي دانيال على الميدالية البرونزية.

وفي منافسات 2000 متر للسيدات، حصدت اللاعبة إيما ميريك الميدالية الذهبية، ونالت هيا المامي الميدالية الفضية، فيما أحرزت كاريمان أبو الجدايل الميدالية البرونزية.

في منافسات التجديف الداخلي الفرق المختلطة، حسم الذهبية الفريق السادس الذي يمثله راكان علي رضا، وحسين علي رضا، وإيما ميريك، وكاريمان أبو الجدايل، فيما حقق الفضية الفريق رقم 12 والذي يمثله حسن قادري، وخالد شاكر، وإيمان رفيق وهيا المامي، وأحرز البرونزية الفريق الخامس والذي يمثله ميثم ال حجي، وسالي دانيال وفاتن ميرزا ولينه الأحمري.

3 في نهائيات البادل

تأهل الثنائي سماهر كردي وغابريلا أندرادي، لمواجهة الثنائي أريج فارح وسارة سلهب في المباراة النهائية لمنافسات البادل للسيدات، التي ستقام الساعة 1:30 ظهر غدٍ السبت في مركز “إن 1 بادل” بالرياض، وتسبقها مباراة الثنائي ياسمين فارح والعنود يماني، في مواجهة الثنائي نجوى سلهب ورغدة بن وثلان لتحديد المركز الثالث الساعة 12 ظهراً.

كما تقام غداً السبت المباراة النهائية لمنافسات الرجال، والتي ستجمع الثنائي عمر الثاقب وسطام الشهراني مع الثنائي عبدالعزيز ال عبدالله وعبدالله الفرج، وذلك الساعة 6 مساءً، ويسبقها مباراة تحديد الميدالية البرونزية الساعة 4 عصراً والتي تجمع بين الثنائي منصور الريدي وراكان الشهراني مع الثنائي عبدالله توفيق آل عبدالله وقاسم العبيدان.

نادية تواجه ميسان على ذهب التنس

تأهلت نادية العروسي لاعبة نادي النصر، وميسان بن حسين لاعبة نادي السلام، إلى المباراة النهائية لمنافسات التنس الأرضي(فردي)، التي ستقام غداً السبت عند الساعة 4.00 عصراً ، في ملاعب التنس بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وكانت نادية قد تأهلت للنهائي بعد فوزها اليوم الجمعة على زميلتها في الفريق صفاء شهباز، في مباراة الدور نصف النهائي التي أقيمت اليوم الجمعة، فيما تجاوزت اللاعبة ميسان بن حسين نظرتها لارا بخاري لاعبة نادي النصر، في حين ستقام مباراة تحديد صاحبة الميدالية البرونزية بين صفاء شهباز ولارا بخاري.

الحقباني أخوان في نهائي التنس

تأهل الشقيقان عمار الحقباني وسعود الحقباني لاعبا فريق الاتحاد إلى المباراة النهائية، لمنافسات التنس الأرضي للرجال، التي ستقام غداً السبت عند الساعة 4.00 عصراً، في ملاعب التنس بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، فيما سيتواجه سليمان القاسم مع عبدالمجيد بخاري لتحديد صاحب الميدالية البرونزية، وكان عمار الحقباني قد فاز على سليمان القاسم لاعب الهلال في الدور نصف النهائي كما تغلّب سعود الحقباني على عبدالمجيد بخاري لاعب الأهلي.

النور والخليج في صراع ذهب اليد

تقام يوم غد السبت المباراة النهائية في منافسات كرة اليد (رجال) والتي ستجمع فريقا النور و الخليج الساعة 5:30 عصراً، في الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود. فيما يلتقي مضر مع الهدى الساعة 12:30 ظهراً في مباراة تحديد المركز الثالث.واختتمت اليوم مباريات الدور نصف النهائي، والتي أسفرت عن فوز النور على مضر بنتيجة 32-28، فيما تغلّب الخليج على نظيره الهدى بنتيجة 31-30.

ختام سباعيات الرقبي

حصد فريق “سعودي وولفز” الميدالية الذهبية لمنافسات سباعيات الرقبي والتي اختتمت اليوم الجمعة في نادي الرياض، فيما نال الميدالية الفضية فريق “رياض فالكونز”، وحصل فريق “جدة أر إف سي” على الميدالية البرونزية. وتوّج الفائزين علي بن مصباح بن بكر الدجاني رئيس الاتحاد السعودي للرقبي.

النمر… من التنمر إلى نهائي دورة الألعاب السعودية

يطمح محمد شوقي النمر (26 سنة) لاعب كرة قدم الصالات في نادي الصم بالطائف إلى الوصول بموهبته للعب في دوري روشن للمحترفين، بعدما مثّل العديد من الأندية في مختلف الدرجات، حيث لعب مع نادي السلام وصعد معه للدرجة الثالثة ومثّل نادي النجوم في الدرجة الثانية، كما لعب مع نادي مضر، والآن يلعب في صفوف نادي الهداية.

وأوضح شوقي أنه تعرض للتنمر منذ أن كان عمره 9 سنوات، وقال: واجهت الكثيرمن “التنمر” بسبب ضعف سمعه ونطقه، كما لم يجد الدعم اللازم في بداياته لمواصلة مشواره الرياضي، ولكن واجه كل ذلك بشجاعة حتى أثبت موهبته وقدراته وواصل التعلم والتدريب والتي تكللت بانضمامه للمنتخب السعودي لكرة القدم للصم، ومشاركته في العديد من البطولات الدولية باسم المملكة مثل كأس آسيا وكأس العالم.

وأعرب النمر عن سعادته بالمشاركة في دورة الألعاب السعودية، بعد إضافة كرة قدم الصالات لمنافسات الدورة هذا العام، متمنياً حصوله مع فريقه على أول ميدالية ذهبية للعبة في تاريخ الدورة.