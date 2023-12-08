الرياضة أكثر من 150 إعلاميًا في “قفز السعودية”

الرياض- هاني البشر تجاوز عدد الإعلاميين المعتمدين لتغطية فعاليات بطولة “قفز السعودية” لقفز الحواجز إلى 150 إعلاميًا من السعودية، ومن أكثر من 10 دول عربية وأجنبية. وانطلقت أمس الخميس في مقر قفز السعودية في الجنادرية، منافسات الأسبوع الأول في النسخة الثالثة من بطولة “قفز السعودية” لقفز الحواجز لفئتي النجمة الواحدة والأربع نجوم، التي تنظمها شركة رياضة الفروسية للفعاليات المملوكة للاتحاد السعودي للفروسية. ويمثل الإعلاميون عدداً من وسائل الإعلام المرئية والإذاعية، والمقروءة من داخل وخارج السعودية. كما تقرر أن تنقل أشواط البطولة على الهواء مباشرة 15 قناة فضائية، ورقمية ما بين محلية وعربية وعالمية، حيث تشهد المنافسات تغطية إعلامية كبيرة. وكانت اللجنة المنظمة قد جهزت مركزاً إعلامياً متكاملاً، يضم قاعة مؤتمرات صحافية، ومزود شبكة إنترنت عالية السرعة، إلى جانب متطوعين يقدمون خدمات إخبارية بصورة احترافية لمختلف الجهات الإعلامية المحلية، العربية، والعالمية، كلٌ بحسب طبيعتها.