أروى المطبقاني: بطولات اتحاد الفروسية تسير للقمة بسرعة البرق

الرياض – هاني البشر
أبدت الفارسة أروى المطبقاني سعادتها وسرورها، وهي تشاهد الفتيات السعوديات من مدرجات “أرينا” قفز السعودية في الجنادرية، يشاركن في بطولة ” قفز السعودية” لقفز الحواجز في نسختها الثالثة، ومدى تطور مستوياتهن ونجاحهن في تحقيق نتائج كبيرة في محفل يضم فرسانًا مصنفين من مختلف دول العالم.
وتعد الفارسة أورى (55 عاماً) ووالدة الفارسة “دلما” من أقدم الفارسات السعوديات، حيث تمتلك خبرة لأكثر من 38 عاماً في التدريب، والتحكيم، وتنظيم البطولات، وإدارة الإسطبلات داخل وخارج المملكة.
وقالت الفارسة المخضرمة: “الفرق بين بداياتي وبداية الفارسات السعوديات حالياً، مثل الفرق بين الشمس والقمر، مثل الفرق بين الأرض وزحل، فرق كبير جداً، أغبطهن وسعيدة جداً من أجلهن، وأتمنى أن يصلن لمستويات مميزة ويشاركن في البطولات العالمية والدولية والأولمبية، ويحققن أكبر النتائج ويساهمن في رفع علم المملكة في كل مكان”.
وأضافت: “ما حصل من الاتحاد السعودي للفروسية مشكوراً أنه قدم عملًا كبيرًا وضخمًا، ولكن بسرعة البرق في الأعوام القليلة الماضية، جهود جبارة يقوم بها الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله وفريق العمل معه، وتنظيم بطولات يثلج الصدر، واستضافات كبيرة تسهم في تطور الرياضة والرياضيين بشكل كبير جداً”.
وشددت المطبقاني على أن الفارسات السعوديات يتميزن بفضل الله أولاً، ثم بفضل الدعم الكبير من قبل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسيدي ولي العهد- حفظهما الله- بالشجاعة والمثابرة والتفاني والصبر، حيث أصبحن مميزات حتى عن أقرانهن الفرسان الشباب.
وأضافت: “راضية كل الرضا عما يقدمنه ونسبة ذلك 100 في المائة، لكن يحتجن الوقت والمشاركة والاحتكاك أكبر وأكثر لتحقيق الأهداف المستقبلية، فمشاركتهن في البطولات حالياً عمرها قصير، والنتائج بفضل ذلك كبيرة”.
وكشفت المطبقاني نيتها إقامة ثلاث بطولات في مركز المطبقاني للفروسية في محافظة جدة بين الـ 25 من يناير حتى العاشر من فبراير المقبلين، وقالت: “اسمها الجولة الدولية لقفز الحواجز، تحت إشراف الاتحاد السعودي للفروسية، والاتحاد الدولي للفروسية “FEI”، وجميع أشواطها الـ 54 لفئة النجمتين، من بينها خمسة أشواط بنقاط دولية معتمدة، و18 شوطًا للبراعم وفئة الناشئين، وتبدأ مسافة الحواجز من 100 متر وحتى 1.45 متر وبجوائز مالية تتجاوز المليون ريال”.
وزادت: “شكراً للاتحاد على تعاونه الكبير وغير المستغرب معنا أو مع غيرنا؛ لما فيه مصلحة رياضة قفز الحواجز ورياضة الوطن. من القلب شكرًا لهم”.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م