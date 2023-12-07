7 آلآف ترخيص لـمنتجي “الشهد”

البلاد ــ ياسر خليل

بلغ عدد تراخيص تربية النحل 7000 ترخيص بمنطقة عسير، وتبذل وزارة البيئة والمياه والزراعة جهود جبارة في دعم صغار مربي النحل وصناعة العسل وإنتاجه ويتواجد في منطقة عسير 3 جمعيات للنحالين هي جمعية أبها ورجال ألمع ومحايل عسير، ويتم تقدم معونات لمنتج العسل والمربين معونات لمساعدتهم من عدة برامج منها برنامج ريف. وبرنامج الصناعة التحولية، والتي تساهم في دعم صغار المربين، من خلال الدعم المالي وبالتراخيص لتسهيل استخراج قروض البنك الزراعي، والحصول على العمالة اللآزمة، والدعم من خلال المشاركة المجانية لأبرز المربين في المهرجانات الخاصة بالعسل وعددها 6 مهرجانات هذا الموسم وهي النماص، كحلا، رجال ألمع، محايل عسير، بحر أبوسكينة، المجاردة. وتقيم وزارة البيئة والمياه والزراعة مهرجانات عديدة من بينها مهرجانات العسل في منطقة عسير وخلال هذا العام أقيمت 6 مهرجانات، تمثلت في مهرجان النماص، مهرجان كحلا, مهرجان بحر أبو سكينة، مرجان المجاردة, مهرجان رجال ألمع، مهرجان ومحايل عسير.



حيث أن كلاً من هذه المهرجانات التي تدعمها الوزارة بالكامل تهدف إلى تشجيع ودعم صغار مربي النحل ومنتجي العسل، إضافة إلى الأسر المنتجة، كما يصاحب هذه المهرجانات أنشطة وفعاليات لاستقطاب المجتمع وتحفيزه على التواجد وتفعيل دور المهرجانات.

بالإضافة لتسويق منتجات العسل، دون أي كلفة مالية على صغار منتجي ومربي النحل، حيث تطورت هذه المرجانات حتى أنها أصبحت هدفاً ومبتغىً يتنافس عليه الجميع. مربو النحل في عسير لديهم حب واهتمام وبعضهم ورثها من الاجداد يقول النحال سعيد بن علي بن محمد ورثت تربية النحل أباً عن جد وأحب تربية النحل منذ زمن طويل واعتبر النحل جزءاً من حياتي ورغم مصاعب هذا العمل ومشاكلة الكبيرة إلا أنني استمتع بتربية النحل، وأضاف:”أعاني من مشاكل الدبور الذي يقتل النحل وأحاول جاهد معالجة هذه المشكلة وقريباً بحول الله سأشارك في مهرجانات العسل التي للأمانة األهبت حماسنا وبدأنا فعلياً نفكر في المشاركة بأجود أنواع العسل النقي، وللأمانة لم نكن مقتنعين بالمهرجانات في بداية الأمر وتوقعنا أن هذه المهرجانات لاشخاص معينين، ولكن مع مرور الوقت تأكدنا من أهمية المهرجانات واهتمام الوزارة بها ودقِّتها مما حفزنا للمشاركة بحول الله “.



وعن الأسر المنتجة تقوم أم جواد صاحبة مطبخ أم جواد:” إلى الآن لم يتسن لي إنهاء دعمي في برنامج ريف والآن أعرض منتجاتي الخمير بالمرق والدخن بالحليب والمرقوق باللحم والدجاج والسحين والعريكه والعصيده والشدخ وكانت بدايتي أعدها من البيت وأوصلها للزباين بعدها اشتغلت بالصيفية في منطقة السودة وكنت أجلس على جانب الطريق مع الأُسر الموجودة هناك والآن بحمد الله وتوفيقه أصبح لديّ محل ولابد أن تدرك المرأة القوية أهمية التفكير الإيجابي لأنها تعلم أن ذلك هو السبيل الوحيد لعيش حياة إيجابية ويمكن للإيجابية أن تغير حياة المرء وتحول وجهة نظره وتساعده على تحقيق الأفضل

مثل الدخل الجيد من ناحية مالية، وقد تعلمت كثير من الدروس الى أن تعلمت أ‏لا تخجل من أن تتسخ ثيابك لتنال رزقك ‏فهذا أفضل لك من أن تكون بكامل أناقتك ‏ويطعمك أحدهم، كما أقدم شكري وتقديري لوزارة البيئة والمياه والزراعة على إتاحة الفرصة لي لعرض منتجاتي والتعريف بمطبخ أم جواد.



من جهته أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل إهتمام الوزارة عبر برامجها بصغار المنتجين ومنهم صغار مربي ومنتجي النحل، وفي المهرجانات الأخيرة في عسير بدأنا تطبيق فحص وتحليل الأعسال قبل السماح لها بالمشاركة ممّا يجعل تلك المهرجانات تحقق الهدف المنشود منها في دعم النحّال ومنتج العسل الأصلي، مشيراً أن الوزارة تقدم هذه الخدمات مجاناً بالكامل.