الرياضة وزارة الرياضة: جدة جاهزة لاستضافة مونديال الأندية

ماجد العيدان- جدة

أكدت وزارةُ الرياضة، في المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي، الذي عُقد اليوم الخميس، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، عن كامل الجاهزية لاستضافة كأس العالم للاندية 2023م وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، التي سهلت كافة الاجراءات؛ وأبرزها الحصول على تأشيرة كأس العالم لحاملي التذاكر وتسهيل دخولهم عبر المنافذ.

وقد استهل الحديث المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة د. رجاء الله السلمي بالترحيب بحضور كافة الإعلاميين في المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي في نسخته الثامنة، الذي يسلط الضوء على أبرز الأحداث الرياضية، وأبرز المستجدات في القطاع الرياضي كشركاء مستمرين في تغطية هذه الأحداث الرياضية.

وقال: تشهد المملكة هذه الأيام منافسات كبيرة نعيشها في الرياض مع دورة الألعاب السعودية- الحدث الأضخم محلياً- الذي حظي وتوج برعاية كريمة من مولاي خادم الحرمين الشريفين ، ودعم مستمر من سمو سيدي ولي العهد، الذي منحنا ومكننا بأن يكون هناك 6000 رياضي ورياضية يتنافسون فيما يقارب 53 لعبة مختلفة هذا الأمر يأتي لصناعة الأبطال. كما ذكر بأنه في الأيام القادمة تستعد جدة لاستقبال حدث عالمي كبير، وهو كأس العالم للأندية2023م، وهي البطولة الأكبر على مستوى الأندية في العالم، التي نتمنى أن تكون بنسخة استثنائية.

ونوه بأن هذا العمل الكبير تم بمتابعة سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل- حفظة الله. كما أكد على الجهود الكبيرة التي تمت بتنسق عالي المستوى بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة السعودي لكرة القدم واللجنة المنظمة للبطولة، وكافة الجهات الحكومية والخاصة التي قدمت عملا كبيرا.

من جهته، أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الإستراتيجية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ماجد آل صاحب أنه لأول مرة في تاريخ البطولة، سيتم استضافة مقرات التدريب للأندية الستة من خارج الدولة المستضيفة في مكان واحد. وأضاف: تم بيع 90٪؜ من تذاكر البطولة وبلغ عدد المتقدمين لشراء التذاكر 1,5 مليون مشجع من أكثر من جنسية متنوعة. كما رحب بحاملي التذاكر في مناطق المشجعين؛ حيث تتسع منطقة المشجعين في مدينة الملك عبدالله الرياضية لأكثر من 12,500 شخص، بينما تتسع المنطقة في مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية لـ 6500 شخص. وأردف، أنه تم التنسيق لأعمال النقل الترددي إلى الملعبين، حيث ستبدأ أول رحلة قبل المباراة بأربع ساعات، فيما ستكون آخر رحلات النقل الترددي بعد المباراة بساعتين. كما ذكر أنه لاول مره في بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA ستكون تذاكر الإعلاميين إلكترونية بشكل كامل، متضمنة حجز المقعد في منصة الإعلاميين، وحجز موقع المصورين في أرض الملعب. كما أوضح وكيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة م. ثامر باسنبل، بأنه تم الانتهاء من أعمال التطوير العام لملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية على مساحة تقدر بـ 60 ألف م2، ويشمل ذلك (قاعة المؤتمر الصحفي – مناطق الإعلاميين – مداخل اللاعبين- دكة البدلاء). وبين أنه تم استبدال أكثر من 22726 من كراسي مدرجات ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، وتطوير أنظمة المراقبة. كما تم تطوير النقاط الأمنية لدخول الجماهير في مدينة الملك عبدالله الرياضية، بمساحة تزيد على +2550م2. وأضاف : تم ترقية الإنارة للملعبين، إضافة إلى ملاعب التدريب، من خلال إضافة 1367 وحدة إنارة وأكثر من 400 نقطة بث تلفزيوني. كما ذكر بأننا نستهدف حضور مليوني مشجع، ولذلك تم تحديث نظام تذاكر الجماهيري ورفع عدد البوابات الإلكترونية التي بلغ مجموعها أكثر من 200 بوابة في الملعبين.