«وادي قنونا» .. متعة السياحة في الشتاء

البلاد ــ جدة

يُمثل “وادي قنونا”، الواقع في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة بمحافظة العرضيات في منطقة مكة المكرمة، أحد أجمل الأودية في المملكة في القطاع التهامي والمعروف بجريان مياهه على مدار العام، وامتداد المزارع على جنباته والنخيل والأشجار المعمرة، الأمر الذي جعل منه مقصداً للزوار بأعداد كبيرة من الباحثين عن جمال الطبيعة والدفء وخاصة في فصل الشتاء.

ويتميز الوادي بمياهه الغزيرة الجارية الصافية وتشكيلاته الصخرية الفريدة ونقوشه الأثرية، ووجود سوق حباشة على ضفته، وجمال جداوله الأخاذة بجانب الخضرة التي تكتسي بها جنبات الوادي ، حيث قُدّر طوله بنحو 108 كيلو مترات تقريباً.



وتبدأ روافد الوادي من أعالي جبال الحجاز وينبع من جبل البلس, إلى بلاد بني المنتشر ثم بني بحير بلقرن ثم بلاد بني عيسى ويتجه في جريانه منحدراً نحو الغرب باتجاه محافظة القنفذة كأحد أكبر الأودية في منطقة تهامة، وتميّز مياهه بالعذوبة والغزارة ووجود العديد من البساتين المختلفة على ضفافه، وكذا المحاصيل المتنوعة التي من أبرزها الدخن، والقمح، والسمسم، وزراعة النخيل. وُيعد سد وادي قنونا أحد أكبر السدود في المملكة إذ تبلغ طاقته التخزينية 79.2 مليون متر مكعب, بطول 326 متراً وارتفاع 70 متراً ، ويضم إلى جانبه محطة تنقية مياه بطاقة إنتاجية تبلغ 18 ألف متر مكعب يومياً يتم نقل مياهها المعالجة للمناطق المستفيدة.

وليس هذا فحسب بل أن محافظة العرضيات، تشتهر بكثرة النحالين الذين ينتجون أنواعاً متعددة من العسل البلدي الأصلي، وتختلف أصنافه بمختلف المواسم والنباتات البرية، خصوصًا شجرة السدر والسمرة والكتاد والضهيان المنتشرة في أودية وسهول المحافظة بكثرة وغيرها من النباتات العاسلة، التي يحرص النحالون على الاستفادة منها لإنتاج أجود أنواع العسل البلدي.

وتضمن مهرجان العسل الذي شهدته المحافظة مؤخراً على العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية والموروث والتراث الشعبي، وكذلك يتخلله تقديم نصائح وإرشادات توعوية للنحالين عن كيفية تربية النحل بالطرق الحديثة. وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، حرص الوزارة على إقامة المهرجانات والفعاليات الزراعية للتعريف بالمزايا النسبية لكل منطقة، ودعماً للمزارعين للتعريف بمنتجاتهم وتبادل الخبرات بين المحافظات ومساعدة النحالين في فتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم من داخل المحافظة وخارجها.