«موسم الرياض» يطلق مسابقة البلوت

البلاد ــ الرياض

ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، إنطلقت مؤخراً، مسابقة البلوت التي تضم تحديات تصل جوائزها إلى 10 آلاف ريال للفريق الفائز كل أسبوع، وتستمر لمدة ثمانية أسابيع، يتنافس الفائزون فيها على الجائزة الكبرى بقيمة 50 ألف ريال، حيث يكون الإعلان عن الفائزين خلال الأسبوع التاسع والنهائي في بلوت لاونج في منطقة الموسيقى في بوليفارد سيتي.

وتُعد مسابقة البلوت واحدة من الرياضات الذهنية التي يقدمها موسم الرياض للزوار، حيث تحظى باهتمام كبير من مختلف شرائح المجتمع، لما تتمتع به من شهرة وشعبية واسعة لدى زوار الموسم.



وترافق المسابقة التي تقام في بوليفارد سيتي مجموعة من الفعاليات المتنوعة والعروض المسرحية، والحفلات، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المقاهي والمطاعم، وصالات الألعاب، والتجارب الترفيهية المميزة.

وفي كل يوم جديد، يطلق موسم الرياض في نسخته الحالية، المزيد من برامج الترفيه،وفي هذا السياق، انطلقت أمس فعاليات معرض الرياض للسيارات 2023، ضمن فعاليات موسم الرياض، بحضور عربي ودولي واسع، بمشاركة أكثر من 50 شركة رائدة في صناعة السيارات، وذلك في منطقة المملكة أرينا، في العاصمة الرياض.

ويضم المعرض هذا العام طرازات للمرة الأولى في المملكة والمنطقة، مما يحقق أهدافه بتسليط الضوء على آخر ما توصلت إليه صناعة ومستقبل السيارات، وإتاحة الفرصة للشركات بالتواصل والتعريف بمنتجاتهم، مما يجعله واحداً من أحد أفضل المعارض لإظهار التميز في هذا المجال.



وشمل المعرض إطلاق عدد كبير من السيارات الكهربائية، كلوسيد إحدى استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، ولمصنعيين عالميين، والكشف عن طرازات كهربائية إختبارية، تهدف إلى طرحها مستقبلاً، كذلك تدشين لعلامات تجارية عادت إلى السوق السعودي وطرحت أحدث طرازاتها للمنافسة في السوق، بالإضافة إلى استثمار الشركات الصينية في دخول السوق والمنافسة.

ويعد المعرض بمثابة،الحدث الذي يجمع العديد من الشركات العالمية وعلامات السيارات التجارية المعروفة للمشاركة في أبرز وأقوى حدث قادم لعام السيارات في المملكة ، حيث تقوم العلامات التجارية للسيارات للكشف عن أحدث طرازاتها، أو الكشف عن مفاهيم جديدة، أو إطلاق سيارات إنتاجية جديدة من موديلات معروفة في العالم.

و تحتضن منطقة المملكة أرينا، معرض الرياض للسيارات خلال الفترة من 5 إلى 9 ديسمبر الجاري، وسيكون شاهداً على تدشين أكثر من 30 سيارة جديدة يتم الكشف عنها لأول مرة في المملكة العربية السعودية، في توقعات أن يستقطب معرض الرياض للسيارات خلال فعالياته الزوار من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يركز المعرض على صناعة ومستقبل السيارات، ويتيح للشركات فرصة التواصل والتعريف بها، مما يجعله واحداً من أحد أفضل المعارض لإظهار التميز في هذا المجال.



وسيكون زوّار هذا المعرض المذهل في عالم صناعة السيارات على موعد مع فرصة لا تتكرّر، والإطلاع على سيارات جديدة ورائدة ستطرحها أكثر من 50 علامة مشارِكة في المعرض، كما ستشارك لوسيد الكهربائية والتي استثمر بها صندوق الاستثمارات العامة بقيمة مليار دولارمؤخراً.

ويركز المعرض في هذا العام على المشاركين في السيارات صديقة البيئة وقليلة الانبعاثات مثل السيارات الكهربائية والهيدروجينية، والتي تمثل بالفعل مستقبل صناعة السيارات في العالم خلال السنوات المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتقليل الانبعاثات والتنمية المستدامة للحفاظ على البيئة.