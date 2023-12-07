طريقة عمل فانيلا كب كيك بحشو مربي الفراولة

وصفة كب كيك الفانيليا المغطي بالكريمة وبداخله حشوة مربي الفراولة

المقادير اللازمة

½ 1 كوب ( 225 جم ) دقيق لجميع الأغراض

½ 1 ملعقة صغيرة مسحوق الخبز

¼ ملعقة صغيرة ملح

½ كوب ( 113 جم ) من الزبدة غير المملحة

¾ كوب ( 150 جم ) سكر

2 بيضة في درجة حرارة الغرفة

¾ كوب ( 180 مل ) حليب كامل الدسم

½ كوب ( 125 جم ) زبادي يوناني سادة

2 ملعقة صغيرة فانيليا

كريمة حلويات مخفوقة

مربي فراولة للحشو

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت / 180 درجة مئوية

قومي بتغطية قالبين من قوالب المافن بالورق

في وعاء خلط متوسط ​​اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر، والملح

في وعاء خلط آخر، اخفقي الزبدة مع السكر حتى يصبح خفيفًا ورقيقًا

ضعي البيض، واحدة في كل وقت وتمزج مع الفانيليا

أضيفي المكونات الجافة إلى المكونات الرطبة واخفقي المزيج حتى تمتزج المكونات معًا دون ان لا تبالغي في الخلط

ضعي الحليب والزبادي وقلبي الخليط سيكون سميكا

يغرف الخليط في 16 قالب مافن مبطن ويملأ ¾ها بالكامل

يخبز في الفرن على حرارة 350 درجة فهرنهايت / 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة

يبرد الكيك تماما

قطعي قطعة الكب كيك من المنتصف بعمق 1 بوصة تقريبًا من أعلى كل كب كيك

املئي كل منها بملعقة كبيرة من مربى الفراولة

ثم يقدم بعد ان يزين بالكريمة المخفوقة