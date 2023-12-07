طريقة عمل سنيكرز كيك

من منا لا يحب السنيكرز فما رأيك بتحضير حلي السنيكرز كيك مع طبقة من الكراميل بالفول السوداني

المقادير اللازمة

للكيك

2 كوب دقيق

نصف كوب كاكاو

كوب سكر ابيض

4 حبات بيض

ملعقة كبيرة بيكينج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

نصف كوب زيت

نصف كوب حليب ساخن

لسقي الكيك

2 كوب حليب ساخن

4 ملعقة كبيرة سكر

100 جرام شوكولاتة

ربع كوب كاكاو

لطبقة التوفي

2 ملعقة كبيرة نشا الذرة

2 كوب سكر

نصف كوب زبدة

كوب كريمة حلويات

كوب حليب

2 كوب فول سوداني بدون ملح محمص ومقشر

طريقة العمل

الكيك

يخفق البيض والفانيليا حتي يتضاعف حجمه

يضاف له السكر بالتدريج اثناء الخفق حتي يختفي ملمس السكر تماما ونحصل علي خليط شاحب

يقلب الدقيق والبيكينج بودر والكاكاو معا

ثم يضاف لخليط البيض ويقلب برفق علي دفعات

يضاف لهم الزيت والحليب ويقلب

يصب الخليط في صينية كيك مبطنة

تخبز في فرن متوسط الحرارة 180 مدة 35-40 دقيقة او حتي تمام نضج الكيك

تخرج وتترك لتبرد قليلا

تقلب جميع مقادير سقي الكيك معاً حتي تتجانس وتذوب

نقوم بعمل ثقوب بالكيك بواسطة عود خشبي

يسقي الكيك بخليط الحليب ويترك جانباً

نبدأ تحضير طبقة التوفي

يذوب النشا بالحليب وهو بارد

يرفع السكر علي النار حتي يتكرمل ويصبح ذهبي اللون

يضاف له الزبدة والكريمة ويقلب

يترك يغلي حتي ينعم الخليط

يضاف له خليط الحليب والنشا ويقلب جيدا

يرفع التوفي عن النار

يترك ليبرد قليلا

ثم يضاف له الفول السوداني ويقلب

يصب الخليط اعلي الكيك برفق

تترك لتبرد تماماً وتقدم باردة

ومن الممكن وضع طبقة من الكريمة المخفوقة بين طبقة التوفي والكيك